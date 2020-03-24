اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:02 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نادى القضاة يقرر غلق مقر شامبليون ووقف جميع الخدمات به

الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:56 م
نادى القضاة يقرر غلق مقر شامبليون ووقف جميع الخدمات به نادى القضاة - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، غلق مقر النادى بشامبليون حفاظا على سلامة القضاة.

 

وصرح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أنه تماشيا مع الظروف التي تمر بها البلاد في مواجهة آثار فيروس كورونا والقرارات التي اتخذتها الحكومة بالحظر الجزئي حفاظا على صحة المواطنين.

 

وقرر مجلس إدارة نادى القضاة حفاظا على سلامة القضاة، غلق مقر نادي شامبليون، مع وضع خطة عمل خلال فترة الحظر الجزئي لخدمة طوارىء يومية بالنادى حتى يتسنى تنظيم متابعة القضاة فى غرفة العمليات المشكلة، وتسليم القضاة الأدوات والمطهرات التي يعمل النادى على توفيرها. مع التنويه على وقف كافة الخدمات الأخرى التي يقدمها فرع النادى بشامبليون = نفاذا للقرارات التى تم اتخاذها.

 

وكان نادى القضاة، قد اتخذ فى السابق عدد من القرارات والإجراءات الاحترازية من بينها، غلق فرع النادى النهرى بالعجوزة، وفرع نادى القناطر والنادى البحري بالإسكندرية، غلقا كليا اعتبارا من الأربعاء 18مارس، وإلغاء كافة الفاعليات الخاصة بالصالون الثقافي، وحفلات عيد الأم ، وكافة الندوات.

 

وأيضا غلق فرع النادي بشامبليون جزئيا على أن يقتصر على الخدمات الضرورية للقضاة، ووقف استخدام أجهزة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف بالنادى.  وتشكلت غرفة عمليات مركزية بنادى القضاة بشامبليون من السبت 21 مارس  لمتابعة تطورات الأحداث والأزمة من كل جوانبها، وتتلقى الغرفة كافة الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالقضاة وأعضاء النيابة والعمل على متابعة الأزمة.

 


نادى القضاة

غلق نادى القضاة

فيروس كورونا

مخاطر كورونا

اخبار مصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة