اليوم السابع
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مصرع ربة منزل سقطت من النافذة بعد اعتداء زوجها عليها بالضرب فى أوسيم

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:02 م
مصرع ربة منزل سقطت من النافذة بعد اعتداء زوجها عليها بالضرب فى أوسيم جثة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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فارقت ربة منزل الحياة عقب سقوطها من نافذة مسكنها بأوسيم، ووجه اتهام لزوجها بالتسبب في سقوطها عقب الاعتداء عليها بالضرب بسبب خلافات أسرية. 

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد مصرع ربة منزل نتيجة سقوطها من نافذة مسكنها، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وإجراء التحريات تبين أنها سقطت من النافذة عقب اعتداء زوجها عليها بالضرب، وتم التحفظ على الزوج، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 تأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضح قانون العقوبات أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.  

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.  

شروط التشديد:   يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.  


سقوط من النافذة

خلافات أسرية

أوسيم

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