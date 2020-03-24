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كيف ترسل شكوتك لمحافظة القاهرة بعد غلق مراكز خدمة المواطنين بسبب كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:23 ص
كيف ترسل شكوتك لمحافظة القاهرة بعد غلق مراكز خدمة المواطنين بسبب كورونا محافظة القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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وفرت محافظة القاهرة عددا من وسائل التواصل مع المواطنين لاستقبال شكواهم، وذلك بعد تعليق العمل بمراكز خدمة المواطنين بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا، وفى إطار حرص العاصمة على الحد من التواصل المباشر بين المواطنين تجنبا لانتشار الفيروس .

 

وخصصت المحافظة محافظة القاهرة الخط الساخن 114 لتلقى شكاوى احتكار السلع الغذائية بالعاصمة، أو الاتصال بالخط الساخن 16528 الخاص بمنظومة الشكاوى لرئاسة مجلس الوزراء، أو من خلال الموقع الإلكترونى لبوابة الشكاوى لمجلس الوزراء، أو بوابة الخدمة الإلكترونية، أو الصفحة الرسمية على موقع فيس بوك الخاصة بالمحافظة،  أو على خدمة الواتس أب على رقم 01211291119 .

 

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة،  قرر أن يتم استقبال طلبات وشكاوى المواطنين المترددين على الديوان العام والرد عليها الكترونياً عن طريق البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 16528 على أن تقوم إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام خلال الفترة القادمة باستقبال الشكوى الكترونياً وإرسالها للجهات المختصة للرد عليها ومتابعتها ثم الرد على المواطنين الكترونياً من نفس الموقع.

 

وأضاف محافظ القاهرة، أن ذلك يأتى فى إطار توجه الدولة باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات لعدم انتشار الفيروس حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

 

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تخفيض قوة العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء إلى 50% يوميًا على أن يؤدى الموظفون أعمالهم بالتبادل فيما بينهم حسب طبيعة عملهم، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض قوة العاملين بالدولة

 

وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم منح الموظف المصاب بأى أمراض مزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام ) وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفى، والموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة بموجب تقرير يصدر من إحدى المستشفيات الحكومية، والموظفة الحامل أو التى ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن اثنى عشر عاما إجازة استثنائية طوال مدة سريان القرار، كما يصرح للعاملين الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان القرار.

 

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر إلزام إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة .

 


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