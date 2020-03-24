اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:17 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

كورونا مجرد البداية.. علماء يحذرون: هناك المزيد من الأمراض فى المستقبل

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:00 م
كورونا مجرد البداية.. علماء يحذرون: هناك المزيد من الأمراض فى المستقبل المزيد من الأمراض بسبب عوامل منها التعامل مع الحيوانات
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يحذر العلماء البيئة  من أن فيروس كورونا ليس إلا البداية وعلى الجميع الاستعداد للخطوة التالية، مشيرا أن عدد السكان المتزايد في العالم يقربنا أكثر من الحياة البرية ويواجه خطر الإصابة بفيروسات جديدة.
 
ووفقا لتقرير جريدة "ديلى ميل" البريطانية فيرجح العلماء أنه سيكون هناك مزيد من الأمراض بسبب إزالة الغابات واستخدام الحيوانات البرية كحيوانات أليفة وأغذية وأدوية، ويقول إنريك سالا، عالم البيئة البحرية، إننا بحاجة إلى التوقف عن تجاهل الصلة بين الأمراض المعدية والعالم الطبيعي.
 
تحذير العلماء من الأمراض
تحذير العلماء من الأمراض
 
بحلول عام 2050 من المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم بمقدار 2 مليار إلى 9.7 مليار مما سيزيد من الضغط على مصادر الغذاء، مما يجعل البشر أقرب إلى الحياة البرية.
 
وقال الدكتور صموئيل مايرز، من تحالف الصحة الكوكبية، إن عمليات التوغل البشري في الحياة البرية تجعل الناس على مقربة من سكان الأحياء البرية.
 
وأوضح: "ما نعرفه هو أن الحيوانات الأخرى هي مستودع ضخم لمسببات الأمراض، وكثير منها لم نتعرض له بعد".
 
ويقول ديفيد كوامين، خبير الأمراض المعدية: "إن نظامنا البيئي يحتوي على العديد من الأنواع المختلفة من الحيوانات البرية والنباتات والفطريات والبكتيريا، ولكل منهم تنوع في نظامنا، فهناك الكثير من الفيروسات الفريدة التي يمكن أن تقفز إلى البشر كما فعل COVID-19".
 
 
ويعتقد أنه تم نقل COVID-19 من الحيوانات إلى البشر في "سوق رطبة" في ووهان، الصين ولكن لم يتم تأكيدها من قبل المسئولين، ولكن الصين أصدرت حظرا على استهلاك الحيوانات البرية وأسواق الحياة البرية.
 
ووفقا للعلماء، تمثل الأمراض التي فيمكن أن تنتقل من البشر إلى الحيوانات والعودة مرة أخرى أكثر من 17% من جميع الأمراض المعدية وتتسبب في أكثر من 700.000 حالة وفاة سنويًا.
 
ويتزايد عدد هذه الأمراض منذ الخمسينيات عندما ظهرت لأول مرة ثلاثون مرضا معديا جديدا، وبحلول الثمانينيات تضاعف العدد ثلاث مرات، وهذا يشمل الأمراض التي تنشأ من الحيوانات مثل فيروس نقص المناعة البشرية والإيبولا والسارس وMERS وZika.
 
وبمجرد أن يقوم العامل الممرض بالقفز من الحيوانات إلى البشر ، يصبح لديه القدرة على الانتشار في جميع أنحاء العالم بسرعة كبيرة ".
 
إنها ليست مجرد مشكلة الانتقال إلى مناطق الحيوانات ، على الرغم من أن تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة يخلقان ظروفًا أفضل لانتشار الأمراض.
 
تم العثور على الملاريا في خطوط العرض المرتفعة والارتفاعات العالية مثل المرتفعات الكينية بسبب ارتفاع درجات حرارة الهواء بسبب تغير المناخ.

فيروس كورونا

اخبار كورونا

كورونا نيوز

أمراض معدية

انتشار فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصين تصمم مستشفى عائمًا بالبحر لمكافحة كورونا والأمراض المعدية

الأربعاء، 18 مارس 2020 03:00 م

"كورونا" يواصل نشر الرعب فى إيطاليا.. المصابون يتجاوزون 1000 شخص وتسجيل 29 حالة وفاة.. 3.6 مليار يورو خسائر.. وأخصائى الأمراض المعدية: نعيش حالة طوارئ كاملة.. والبلد فى عزلة بعد توقف حركة الملاحة الجوية

الإثنين، 02 مارس 2020 06:30 ص

5 أمراض معدية يمكن أن تنتقل لك من الجيم.. إزاي تحمى نفسك؟

الخميس، 27 فبراير 2020 01:00 م

تعرف على نصائح "الصحة" للوقاية من الأمراض المعدية وفيروس كورونا

الإثنين، 24 فبراير 2020 01:00 م

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

الخميس، 20 فبراير 2020 09:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: تسجيل 36 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا ووفاة شخص.. و80 متعافيا

الصحة: تسجيل 36 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا ووفاة شخص.. و80 متعافيا

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة