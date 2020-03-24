كورونا مجرد البداية.. علماء يحذرون: هناك المزيد من الأمراض فى المستقبل

كتبت إيناس البنا

يحذر العلماء البيئة من أن فيروس كورونا ليس إلا البداية وعلى الجميع الاستعداد للخطوة التالية، مشيرا أن عدد السكان المتزايد في العالم يقربنا أكثر من الحياة البرية ويواجه خطر الإصابة بفيروسات جديدة.

ووفقا لتقرير جريدة "ديلى ميل" البريطانية فيرجح العلماء أنه سيكون هناك مزيد من الأمراض بسبب إزالة الغابات واستخدام الحيوانات البرية كحيوانات أليفة وأغذية وأدوية، ويقول إنريك سالا، عالم البيئة البحرية، إننا بحاجة إلى التوقف عن تجاهل الصلة بين الأمراض المعدية والعالم الطبيعي.



تحذير العلماء من الأمراض

بحلول عام 2050 من المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم بمقدار 2 مليار إلى 9.7 مليار مما سيزيد من الضغط على مصادر الغذاء، مما يجعل البشر أقرب إلى الحياة البرية.

وقال الدكتور صموئيل مايرز، من تحالف الصحة الكوكبية، إن عمليات التوغل البشري في الحياة البرية تجعل الناس على مقربة من سكان الأحياء البرية.

وأوضح: "ما نعرفه هو أن الحيوانات الأخرى هي مستودع ضخم لمسببات الأمراض، وكثير منها لم نتعرض له بعد".

ويقول ديفيد كوامين، خبير الأمراض المعدية: "إن نظامنا البيئي يحتوي على العديد من الأنواع المختلفة من الحيوانات البرية والنباتات والفطريات والبكتيريا، ولكل منهم تنوع في نظامنا، فهناك الكثير من الفيروسات الفريدة التي يمكن أن تقفز إلى البشر كما فعل COVID-19".

ويعتقد أنه تم نقل COVID-19 من الحيوانات إلى البشر في "سوق رطبة" في ووهان، الصين ولكن لم يتم تأكيدها من قبل المسئولين، ولكن الصين أصدرت حظرا على استهلاك الحيوانات البرية وأسواق الحياة البرية.

ووفقا للعلماء، تمثل الأمراض التي فيمكن أن تنتقل من البشر إلى الحيوانات والعودة مرة أخرى أكثر من 17% من جميع الأمراض المعدية وتتسبب في أكثر من 700.000 حالة وفاة سنويًا.

ويتزايد عدد هذه الأمراض منذ الخمسينيات عندما ظهرت لأول مرة ثلاثون مرضا معديا جديدا، وبحلول الثمانينيات تضاعف العدد ثلاث مرات، وهذا يشمل الأمراض التي تنشأ من الحيوانات مثل فيروس نقص المناعة البشرية والإيبولا والسارس وMERS وZika.

وبمجرد أن يقوم العامل الممرض بالقفز من الحيوانات إلى البشر ، يصبح لديه القدرة على الانتشار في جميع أنحاء العالم بسرعة كبيرة ".

إنها ليست مجرد مشكلة الانتقال إلى مناطق الحيوانات ، على الرغم من أن تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة يخلقان ظروفًا أفضل لانتشار الأمراض.

تم العثور على الملاريا في خطوط العرض المرتفعة والارتفاعات العالية مثل المرتفعات الكينية بسبب ارتفاع درجات حرارة الهواء بسبب تغير المناخ.