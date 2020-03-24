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فيديو.. تشييع جنازة "حماة نجل مرشد إيران" بعد إصابتها بفيروس كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:20 ص
فيديو.. تشييع جنازة "حماة نجل مرشد إيران" بعد إصابتها بفيروس كورونا تشييع جنازة "حماة نجل مرشد إيران"
كتبت إسراء أحمد فؤاد

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تداول نشطاء إيرانيون على مواقع التواصل الإجتماعى ومواقع معارضة لإيران مقطع فيديو، قالوا إنه من تشييع جنازة عزة خاموشى حماة نجل المرشد الإيرانى خامنئى. ووفقا لوكالة إيرنا، كانت توفت خاموشى مساء أمس فى إحدى مستشفيات طهران جراء إصابتها بفيروس كورونا.

 

 

وبلغت إحصائية الوفيات بحسب متحدث وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهان بور، أمس الاثنين، 1812 شخصا، والإصابات بلغت 32 ألفا و49 شخصا، والمتعافين 837، بينما تتحدث المعارضة الإيرانية عن آلاف من الوفيات.

وكان التليفزيون الإيرانى أعلن عن إصابة 19 مراسلا ومصورا يعملون فى هيئة الإذاعة والتليفزيون بفيروس كورونا، فيما سجلت وكالة أنباء فارس حالة وفاة لإحدى رؤساء تحريرها والذى توفى اليوم فى أحد مستشفيات طهران.

وأعلن رئيس هيئة أركان الجيش الإيرانى ومساعد الشؤون التنسيقية، حبيب الله سيارى عن انشاء القوات البرية فى الجيش مستشفى ميدانى بسعة 2000 سرير خلال 48 ساعة فى العاصمة طهران، وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فى جميع المحافظات الإيرانية، لاسيما فى العاصمة طهران التى تحتل المرتبة الأولى فى اعداد الإصابات.

بدوره أكد الرئيس الإيرانى حسن روحانى، أن العقوبات الأمريكية عرقلت جهود إيران لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ورفض المرشد الأعلى عرضا أمريكا بالمساعدة على التغلب على الفيروس، وقال على خامنئى، إن الولايات المتحدة متهمة بصناعة ونشر فيروس كورونا، لافتا إلى أن العرض الأمريكى بتقديم المساعدة لإيران أمر عجيب، لأنها تعانى من نفس المشكلة.

وتتصاعد وتيرة الإصابات فى إيران جراء فيروس كورونا المستجد "COVID-19، ويواصل الفيروس حصد المسئولين بعد أن تفشى على نحو كبير على مدار الشهر الماضى.

وتواصل المدارس والجامعات الإغلاق، وتجرى السلطات عمليات تطهير للشوارع والأماكن العامة، كما ألغى المرشد الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى خطاب (عيد النوروز) رأس السنة الشمسية الإيرانية، بحسب التقليد المتبع كل عام فى إيران، وأعلنت مدينة مشهد إلغاء مراسم الاحتفال بالسنة الجديدة التى تعقد سنويًا فى مرقد الإمام الرضا (الامام الثامن لدى الشيعة الاثنى عشرية).


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