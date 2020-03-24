اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:01 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

غرفة صناعة الأغذية: المصانع ستعمل بكامل طاقتها بنظام الورديات لتوفير السلع

الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:03 م
غرفة صناعة الأغذية: المصانع ستعمل بكامل طاقتها بنظام الورديات لتوفير السلع أشرف الجزايرلى
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف المهندس أشرف الجزايرلى رئيس غرفة صناعة الأغذية فى اتحاد الصناعات، أن مصانع الأغذية ستعمل بكامل طاقتها خلال فترة تطبيق القرارات الحكومية الجديدة ومنها حظر التجوال، مشيراً إلى أن المصانع ستعمل بنظام الورديات المتعاقبة ولن يتم وقف عمل أي من الورديات لإتاحة السلع الغذائية بانتظام فى الأسواق.
 
وقال رئيس الغرفة في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه يجرى التواصل مع رئاسة الوزراء لتنسيق هذا الأمر، لافتاً إلى توافر السلع الغذائية في الأسواق بوفرة تكفى الاحتياجات وتزيد ولن تشهد الأسواق أى نقص في السلع خلال الفترة المقبلة.
 
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،  فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء بداية من صباح غدا الأربعاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
 
وقال مدبولى فى مؤتمر صحفى، أن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهورت الأوضاع.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً مؤخرا، لمتابعة التداعيات الاقتصادية على قطاع السياحة بعد ظهور فيروس "كورونا المستجد"، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وحسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات السياحية.

حظر التجوال

مصانع الأغذية

اتحاد الصناعات

اسعار السلع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إغلاق مبنى اتحاد الصناعات لمدة أسبوع لمواجهة فيروس كورونا

السبت، 21 مارس 2020 11:53 م

وزير القوى العاملة يجتمع مع اتحاد الصناعات وقرار مهم للعاملين بالقطاع الخاص خلال ساعات

الأربعاء، 18 مارس 2020 02:37 م

اتحاد الصناعات: خفض أسعار الغاز للمصانع خطوة إيجابية لاستعادة الصناعة جزء من خسائرها.. وخبراء: تخفيضه إلى السعر العادل 3 دولارات الأفضل لتحفيز القطاع الصناعى على المنافسة فى السوق المحلى والعالم وزيادة الصادرات

الأربعاء، 18 مارس 2020 01:24 م

اتحاد الصناعات: خفض الغاز خطوة إيجابية لاستعادة الصناعة جزء من خسائرها

الأربعاء، 18 مارس 2020 07:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة