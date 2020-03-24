غرفة صناعة الأغذية: المصانع ستعمل بكامل طاقتها بنظام الورديات لتوفير السلع

كتب إسلام سعيد

كشف المهندس أشرف الجزايرلى رئيس غرفة صناعة الأغذية فى اتحاد الصناعات، أن مصانع الأغذية ستعمل بكامل طاقتها خلال فترة تطبيق القرارات الحكومية الجديدة ومنها حظر التجوال، مشيراً إلى أن المصانع ستعمل بنظام الورديات المتعاقبة ولن يتم وقف عمل أي من الورديات لإتاحة السلع الغذائية بانتظام فى الأسواق.

وقال رئيس الغرفة في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه يجرى التواصل مع رئاسة الوزراء لتنسيق هذا الأمر، لافتاً إلى توافر السلع الغذائية في الأسواق بوفرة تكفى الاحتياجات وتزيد ولن تشهد الأسواق أى نقص في السلع خلال الفترة المقبلة.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء بداية من صباح غدا الأربعاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال مدبولى فى مؤتمر صحفى، أن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهورت الأوضاع.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً مؤخرا، لمتابعة التداعيات الاقتصادية على قطاع السياحة بعد ظهور فيروس "كورونا المستجد"، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وحسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات السياحية.