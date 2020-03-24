طهران مدينة أشباح بعد إغلاق الأسواق والمراكز التجارية لمواجهة كورونا.. صور

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تحولت شوارع العاصمة الإيرانية طهران إلى مدينة أشباح بعد أن قررت المحافظة إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية حتى نهاية العطلة الربيعية في 3 أبريل المقبل، وذلك في إطار الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، ونشرت وكالة فارس صورًا للمحال التجارية المغلقة.

كانت وزارة الصحة الإيرانية، أفادت اليوم الثلاثاء، بأن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1934، فيما وصل عدد الإصابات إلى 24811.

وأضافت الوزارة في بيان أنه تم تسجيل 122 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و1762 إصابة خلال الساعات الـ24الماضية، فيما ارتفع عدد المتعافين بعد إصابتهم بالفيروس إلى 8913.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم الاستعلام عن الحالة الصحية لـ41 مليون مواطن عن طريق خطة "الغربلة" بالتعاون مع قوات التعبئة

فیما أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء أن أعداد المرضى الداخلين إلى المستشفيات في المحافظات الإيرانية وكذلك أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا تشهد انخفاضًا.

تتصاعد وتيرة الإصابات فى إيران جراء فيروس كورونا المستجد "COVID-19، ويواصل الفيروس حصد المسئولين بعد أن تفشى على نحو كبير على مدار الشهر الماضى.

وتواصل المدارس والجامعات الإغلاق، وتجرى السلطات عمليات تطهير للشوارع والأماكن العامة، كما ألغى المرشد الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى خطاب (عيد النوروز) رأس السنة الشمسية الإيرانية، بحسب التقليد المتبع كل عام فى إيران، وأعلنت مدينة مشهد إلغاء مراسم الاحتفال بالسنة الجديدة التى تعقد سنويًا فى مرقد الإمام الرضا (الامام الثامن لدى الشيعة الاثنى عشرية)