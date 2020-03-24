ضبط محل يقوم بإستخدام استيكرات مزورة لبيع الدواجن المذبوحة بدمياط

دمياط معتز الشربينى

تمكنت ادارة التفتيش على المجازر بدمياط بقيادة دكتور طارق يوسف ابو النجا مدير ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم وبمشاركة الدكتور محمد المالكى مشرف عام المجازر، ودكتورة دينا طلعت رئيس قسم التفتيش بادارة التفتيش، ودكتور احمد صيام طبيب تفتيش بادارة المجازر من ضبط احد المحلات بذبح الدواجن مع وضع استيكرات مزورة لاحد المجازر خارج المحافظة تم ضبط 126كجم صدور دواجن و42 كجم اوراك ،81 كجم دجاج منظف كما تم ضبط 220 كجم من هياكل وأرجل الدواجن و تم ضبط المضبوطات وتم تحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ،يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور ايهاب شكرى مدير عام مديريه الطب البيطرى بدمياط.

وأصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، توجيهاتها إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية والأجهزة المعنية، بتكثيف الحملات لضبط الأسواق والتصدى بحزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار، أو أية مظاهر لاستغلال المواطنين وكذا منع محاولات التجار لرفع أسعار السلع الأساسية.

كما أكدت أيضاً ضرورة تشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية، ومتابعة توفير السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق منوهة إلى أهمية التنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين لضبط المخالفين، كما شددت على أهمية فرض الرقابة على أماكن تخزين السلع و المنظفات والمطهرات، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية و الوقائية.

كما أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن محافظة دمياط بكافة أجهزتها أعلنت حالة الاستعداد مبكرا لمواجهة فيروس كورونا طبقا لتعليمات رئاسة الوزراء.