اليوم السابع
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صور.. محافظ جنوب سيناء يتابع إجراءات الوقاية من "كورونا" عبر الفيديو كونفرانس

الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:12 م
صور.. محافظ جنوب سيناء يتابع إجراءات الوقاية من "كورونا" عبر الفيديو كونفرانس محافظ جنوب سيناء يتابع إجراءات الوقاية من كورونا عبر الفيديو كونفرانس
جنوب سيناء – فايزة مرسال

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أجرى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم لقاء مع رؤساء المدن عبر الفيديو كونفرانس بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، وبمشاركة اللواء نادر عشماوى السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء من مركز العمليات بطور سيناء.

وتناول اللقاء الإجراءات التى تطبقها كافة المدن من تطهير للمنشآت وغلق المحلات فى الفترة الليلية وإلغاء التجمعات وتوفير السلع التموينية والاهتمام بالحالات الإنسانية وتقديم المعونات الفورية للمتضررين لحماية المواطنين.

كما تابع المحافظ المشروعات الجاري العمل بها وخاصة المشروعات الحيوية من كهرباء ومياه وصرف صحى واسكان وطرق ومعالجة اى ازمة ان وجدت وتقديم الدعم الكامل للمدن بكافة أشكاله من أجل خدمة المواطنين.

كما وجه المحافظ بوضع تصور لإعادة تخطيط منطقة أبو صويرة برأس سدر لخطورتها لكونها مصب سيل مما يشكل خطر دائما على المواطنين  وذلك بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات.

كما أمر المحافظ بمتابعة إزالة الأسواق فى الفترة الحالية للحد من التجمعات مع تعقيم الكامل لتلك الأماكن من اجل حماية المواطنين ويأتى ذلك فى إطار تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

 

محافظ جنوب سيناء يتابع إجراءات الوقاية من كورونا عبر الفيديو كونفرانس (2)
محافظ جنوب سيناء يتابع إجراءات الوقاية من كورونا عبر الفيديو كونفرانس 

 

محافظ جنوب سيناء يتابع إجراءات الوقاية من كورونا عبر الفيديو كونفرانس (3)
محافظ جنوب سيناء يتابع إجراءات الوقاية من كورونا عبر الفيديو كونفرانس

 

محافظ جنوب سيناء يتابع إجراءات الوقاية من كورونا عبر الفيديو كونفرانس (4)
محافظ جنوب سيناء يتابع إجراءات الوقاية من كورونا عبر الفيديو كونفرانس

 

محافظ جنوب سيناء يتابع إجراءات الوقاية من كورونا عبر الفيديو كونفرانس (1)
محافظ جنوب سيناء يتابع إجراءات الوقاية من كورونا عبر الفيديو كونفرانس 

كورونا

جنوب سيناء

مدينة شرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء

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