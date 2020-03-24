اليوم السابع
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صور.. محافظ الدقهلية: سيارات مكنسية جديدة تنضم لمنظومة النظافة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:28 م
صور.. محافظ الدقهلية: سيارات مكنسية جديدة تنضم لمنظومة النظافة سيارات مكنسية جديدة تنضم لمنظومة النظافة
الدقهلية شريف الديب

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تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم السيارات المكنسية الجديدة، في إطار العمل المستمر على رفع كفاءة وتطوير منظومة النظافة بالمحافظة.

ووجه محافظ الدقهلية ببدء عمل السيارات الجديدة التي انضمت لمنظومة النظافة ليصبح عدد السيارات العاملة 6، سوف تعمل بنطاق المنطقة المركزية (حي شرق وغرب وطلخا ومركز المنصورة )ابتداء من اليوم ،مشيرا إلى ضرورة إجراء الصيانة الدورية لها والحفاظ على موارد الدولة.

 

ووجه محافظ الدقهلية ،لمدير إدارة المركبات بالمحافظة، بتوزيع السيارات المكنسية الست لتغطي كافة شوارع مركز ومدينة المنصورة، ووجه لرئيسي حي شرق وغرب وطلخا ومركز المنصورة بضرورة رفع الأتربة بكافة شوارع المدينة أولا بأول.

وأكد على أنه يعمل على تحسين البيئة العامة منذ توليه منصبه وأنه تباعا سيتم ضم سيارات مكنسية لمختلف مراكز ومدن المحافظة.قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، فسخ التعاقد المبرم مع بوفيه الديوان العام بسبب تدني مستوى النظافة وسوء الخدمة، على أن يتم طرحه في مزاد جديد، كما وجه المحافظ بتطوير مسجد الديوان، واستغلال مساحة السطح الفضاء المجاورة له.

جاء ذلك خلال جولة محافظ الدقهلية التفقدية بالديوان العام، صباح اليوم على عددا من إدارات الديوان العام للمحافظة، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، واعمال النظافة العامة الجارية وعمليات التطهير بالإدارات، يرافقه السيد هيثم الشيخ نائب المحافظ.

وتفقد محافظ الدقهلية سير العمل في تطوير عدد من الإدارات العامة بالديوان العام ورفع كفاءة وتطوير دورات المياه بكافة الإدارات، مؤكدا أن هذه الأعمال تأتي في اطار تطوير مبنى الديوان العام كله.

 

سيارات مكنسية جديدة تنضم لمنظومة النظافة (2)
سيارات مكنسية جديدة تنضم لمنظومة النظافة 

 

سيارات مكنسية جديدة تنضم لمنظومة النظافة (3)
سيارات مكنسية جديدة تنضم لمنظومة النظافة 

 

سيارات مكنسية جديدة تنضم لمنظومة النظافة (1)
سيارات مكنسية جديدة تنضم لمنظومة النظافة 

الدقهلية

محافظ الدقهلية

مشكلة النظافة بالدقهلية

سيارات النظافة

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