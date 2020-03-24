صور.. فض سوق الثلاثاء أكبر أسواق المواشى فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تمكن نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالشرقية، من إخلاء السوق الأسبوعى بقرية العصلوجى طريق الزقازيق القاهرة الصحراوى سوق المواشى بالقوة الجبرية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشهدت أسواق مدينة الزقازيق والوحدات، تجمعات بشرية كبيرة من المواطنين، ما دفع أجهزة الوحدات المحلية ورئاسة المركز، بفض الأسواق بالقوة الجبرية، واستمرت حملات تطهير شوارع مدينة الزقازيق والمداخل والمخارج في الشوارع الرئيسية والميادين.

ذلك فى إطار حرص رئاسة مركز ومدينة الزقازيق على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتأمينية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه تم فض 296 سوقا أسبوعيا علي مستوي المحافظة خلال 8 أيام الماضية، أبرزها سوق المواشي وسوق الاثنين بمينا القمح وسوق الثلاثاء بالزقازيق، وذلك حرصا علي صحة وسلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .

وأوضح المحافظ لـ " اليوم السابع "، أنه تم فض " 53 سوق بمركز الزقازيق ، 15 حي أول ، 5 حي ثاني ، 12 مشتول السوق ،ههيا 17 ، الإبراهيمية 8 ، ديرب نجم 36 ، كفر صقر 11 ، أولاد صقر 6 ، الحسينية 12 ، أبو حماد 16 ،فاقوس 15 ، أبو كبير 23 ، و سوف في كلا من صان الحجر و منشاة أبو عمر و القنايات ".

وقال " غراب " ، إنه سمح لرؤساء المدن بوجود فرش متفرق لباعة الخضراوات ، لتوفير احتياجات المواطنين ولكن دون التجمع في سويقة منعا للانتشار الفيروسات.

ودعا المجتمع المدني و الشباب بضرورة تشكيل فرق توعية للمواطنين بالقري بخطورة المرض و بطرق التطهير و الالتزام بالتعليمات ، مؤكد محافظ الشرقية أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى للسيطرة على فيروس كورونا والحد من انتشاره مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية و الوقائية في هذا الصدد للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين، مؤكداً على ضرورة التنسيق و التكامل بين مستشفيات جامعة الزقازيق ومديرية الصحة لتشكيل فرق طبية لمتابعة الحالات الصحية للمواطنين المخالطين للحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا و ذلك تفعيلاً لإجراءات الترصد والتقصي التي تتخذها مديرية الشئون الصحية للحد من انتشار العدوى.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قراراً بمنع تنظيم وإقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين بنطاق المحافظة حتي نهاية الشهر الجاري، وذلك حرصا علي صحة وسلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، أكد محافظ الشرقية علي رؤساء المراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية القروية والغرفة التجارية ومديرية الطب البيطري والادارات التابعة لها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية كل فيما يخصه حال مخالفة ذلك .



فض سوق الثلاثاء أكبر أسواق المواشى فى الشرقية



فض سوق الثلاثاء أكبر أسواق المواشى فى الشرقية



فض سوق الثلاثاء أكبر أسواق المواشى فى الشرقية