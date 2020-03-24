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صور. شباب يتطوعون لتعقيم قسم ثان وقوات الأمن بشبرا الخيمة ضد الكورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:41 م
صور. شباب يتطوعون لتعقيم قسم ثان وقوات الأمن بشبرا الخيمة ضد الكورونا تعقيم قسم ثان شبرا الخيمة
القليوبية - نيفين طه

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دشن شباب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مبادرة لتعقيم وتطهير قسم ثان شبرا الخيمة وقوات الأمن كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

 

وأشار الشباب المشارك بتلك المبادرة أنهم قاموا بتعقيم وتطهير جميع الأماكن بقسم ثان شبرا، وكذلك قوات الأمن للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحد منه، كما شملت المبادرة بعض مواقف منطقة مسطرد بشبرا الخيمة حرصا على سلامة المواطنين، بجانب توعية للمواطنيين بكيفية الوقاية من فيروس كورونا والأهتمام بالنظافة الشخصية وعدم الاختلاط والازدحام ويأتى ذلك، كمساهمة مع أجهزة الدولة للحماية من فيروس كورونا.

 

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، ديوان مديرية الطب البيطرى للاطمئنان على الاستعدادات اللازمة، حيث تم شراء 10 آلاف لتر من الكلور لزوم أعمال التعقيم والنظافة بالوحدات المحلية والمديريات والمصالح الحكومية التابعة للمحافظة.

 

ومن جانبه، أعطى المحافظ، تعليماته بضرورة استمرار حملات تعقيم ورش الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء وجميع المنشآت الحكومية والمرافق بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة ورؤساء المراكز والأحياء ضمن خطة المحافظة، حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية.

 

 وناشد المحافظ، المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والابتعاد عن أماكن التجمعات، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم تستقبل الشكاوى إلكترونياً عن طريق البوابة الألكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو من خلال الأتصال بالخط الساخن 16528،فى حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ .

تعقيم قسم ثان شبرا الخيمة (1)
تعقيم قسم ثان شبرا الخيمة 

 

تعقيم قسم ثان شبرا الخيمة (2)
تعقيم قسم ثان شبرا الخيمة 
 
تعقيم قسم ثان شبرا الخيمة (3)
تعقيم قسم ثان شبرا الخيمة

 

تعقيم قسم ثان شبرا الخيمة (4)
تعقيم قسم ثان شبرا الخيمة 

 

تعقيم قسم ثان شبرا الخيمة (5)
تعقيم قسم ثان شبرا الخيمة

 

تعقيم قسم ثان شبرا الخيمة (6)
تعقيم قسم ثان شبرا الخيمة 

 

تعقيم قسم ثان شبرا الخيمة (7)
تعقيم قسم ثان شبرا الخيمة 
تعقيم قسم ثان شبرا الخيمة (8)
تعقيم قسم ثان شبرا الخيمة 

 

تعقيم قسم ثان شبرا الخيمة (9)
تعقيم قسم ثان شبرا الخيمة 

 

تعقيم قسم ثان شبرا الخيمة (10)
تعقيم قسم ثان شبرا الخيمة 

 


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