صور.. شباب شبرا يطهرون شوارع بهتيم واسكو من فيروس كورونا

القليوبية - نيفين طه

دشن شباب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مبادرة لتعقيم وتطهير شوارع منطقتى اسكو وبهتيم والمحال الموجودة بيهما ، بجانب المرور على المنازل والقيام بتوعيتهم وذلك كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 ."

وأشار الشباب المشارك بتلك المبادرة إلى قيامهم بتوعية ربات البيوت بعدم خروج أطفالهم للشوارع حرصا على سلامتهم وأن يكون الخروج فى حالة الضرورة القصوى، حتى يتم الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره .

وأوضح الشباب ، أنهم قاموا بتطهير عدة مناطق بشبرا الخيمة منها منطقة اسكو وبهتيم ، بجانب توعية للمواطنيين بكيفية الوقاية من فيروس كورونا والأهتمام بالنظافة الشخصية وعدم الأختلاط والأزدحام ويأتى ذلك ، كمساهمه مع أجهزة الدولة للحماية من فيروس كورونا.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، ديوان مديرية الطب البيطرى للاطمئنان على الاستعدادات اللازمة، حيث تم شراء 10 آلاف لتر من الكلور لزوم أعمال التعقيم والنظافة بالوحدات المحلية والمديريات والمصالح الحكومية التابعة للمحافظة.

ومن جانبه أعطى المحافظ، تعليماته بضرورة استمرار حملات تعقيم ورش الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء وجميع المنشآت الحكومية والمرافق بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة ورؤساء المراكز والأحياء ضمن خطة المحافظة، حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية.

وناشد المحافظ، المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والابتعاد عن أماكن التجمعات، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم تستقبل الشكاوى إلكترونياً عن طريق البوابة الألكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو من خلال الأتصال بالخط الساخن 16528،فى حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ

تعقيم وتطهير شوارع منطقتى اسكو وبهتيم

تعقيم وتطهير شوارع منطقتى اسكو وبهتيم

تعقيم وتطهير شوارع منطقتى اسكو وبهتيم

تعقيم وتطهير شوارع منطقتى اسكو وبهتيم

تعقيم وتطهير شوارع منطقتى اسكو وبهتيم