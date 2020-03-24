اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تشميع مصنع كمامات طبيبة يعمل بدون ترخيص بالشرقية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:28 ص
صور.. تشميع مصنع كمامات طبيبة يعمل بدون ترخيص بالشرقية ضبط مصنع للكمامات بدون ترخيص بالشرقية
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت حملة مكبرة من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، بالتنسيق مع مجلس مدينة الزقازيق، برئاسة المحاسب نبيل فاروق، من ضبط مصنع بنطاق دائرة مركز الزقازيق، يصنع الكمامات الطبية غير المطابقة للمواصفات وبدون ترخيص، وتم التحفظ على الماكينات المستخدمة للتصنيع، وتشميع المصنع، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة، بمركز الزقازيق، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

 

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا ينص على غلق جميع المطاعم والمقاهى والمحلات التجارية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، وفض الأسواق بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.

 

يشار إلى أن محافظة الشرقية شددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة ) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

كما نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية،الحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات الصادرة إليهم وعدم مخالفتها،حيث أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة ، وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع انحاء المحافظة ، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية .

 

 
IMG-20200323-WA0262
ضبط مصنع للكمامات بدون ترخيص بالشرقية 

 

IMG-20200323-WA0263
ضبط مصنع للكمامات بدون ترخيص بالشرقية 

 

IMG-20200323-WA0264
كمامات بدون ترخيص بالشرقية 

 

IMG-20200323-WA0265
تصنيع كمامات بدون ترخيص بالشرقية 
 
IMG-20200323-WA0266
ضبط مصنع للكمامات بدون ترخيص بالشرقية 

 

IMG-20200323-WA0267
ضبط مصنع للكمامات بدون ترخيص بالشرقية 
IMG-20200323-WA0268
ضبط مصنع للكمامات بدون ترخيص بالشرقية 
IMG-20200323-WA0269
ضبط مصنع للكمامات بدون ترخيص بالشرقية 

 

IMG-20200323-WA0270
مصنع للكمامات بدون ترخيص بالشرقية 

 

IMG-20200323-WA0271
ضبط مصنع للكمامات بدون ترخيص بالشرقية 

 


اخبار مصر

الشرقية

فيروس كورونا

كمامات طبيبة

مصنع بدون ترخيص

تشميع مصنع

مجلس مدينة الزقازيق

اخبار مصرية

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط مصنع تعبئة مواد كيماوية وكميات من أمبولات في حملات بكفر الشيخ

السبت، 21 مارس 2020 08:28 م

ضبط مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص و 2000 لتر سولار مدعم بالإسكندرية

الجمعة، 20 مارس 2020 08:17 م

ضبط مصنعين لتصنيع المواد الكيماوية بدون ترخيص فى الإسكندرية

الخميس، 19 مارس 2020 07:24 م

ضبط مصنع للشحوم وآخر للمبردات والأفران يستخدم علامات مقلدة بسوهاج

الإثنين، 16 مارس 2020 02:23 م

الرقابة الإدارية بالإسكندرية تضرب بيد من حديد على الأسواق.. ضبط مصنع أدوية مجهولة المصدر.. وإزالة إشغالات وباعة جائلين من أكبر ميادين المحافظة تعيق حركة المرور وتحرير محاضر سرقة تيار كهربائى.. صور وفيديو

الإثنين، 09 مارس 2020 09:38 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا

اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا

مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

أهم المعلومات عن أبحاث جامعة القاهرة الخاصة بأدوية علاج كورونا

أهم المعلومات عن أبحاث جامعة القاهرة الخاصة بأدوية علاج كورونا

ارتفاع صادرات البطاطس لـ272 ألف طن وانفراج بالأسواق العالمية لاستقبال الشحنات

ارتفاع صادرات البطاطس لـ272 ألف طن وانفراج بالأسواق العالمية لاستقبال الشحنات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة