صور.. تشميع مصنع كمامات طبيبة يعمل بدون ترخيص بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

تمكنت حملة مكبرة من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، بالتنسيق مع مجلس مدينة الزقازيق، برئاسة المحاسب نبيل فاروق، من ضبط مصنع بنطاق دائرة مركز الزقازيق، يصنع الكمامات الطبية غير المطابقة للمواصفات وبدون ترخيص، وتم التحفظ على الماكينات المستخدمة للتصنيع، وتشميع المصنع، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة، بمركز الزقازيق، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا ينص على غلق جميع المطاعم والمقاهى والمحلات التجارية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، وفض الأسواق بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.

يشار إلى أن محافظة الشرقية شددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة ) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

كما نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية،الحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات الصادرة إليهم وعدم مخالفتها،حيث أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة ، وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع انحاء المحافظة ، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية .

ضبط مصنع للكمامات بدون ترخيص بالشرقية



ضبط مصنع للكمامات بدون ترخيص بالشرقية



كمامات بدون ترخيص بالشرقية

تصنيع كمامات بدون ترخيص بالشرقية

ضبط مصنع للكمامات بدون ترخيص بالشرقية

ضبط مصنع للكمامات بدون ترخيص بالشرقية

ضبط مصنع للكمامات بدون ترخيص بالشرقية

ضبط مصنع للكمامات بدون ترخيص بالشرقية

مصنع للكمامات بدون ترخيص بالشرقية

ضبط مصنع للكمامات بدون ترخيص بالشرقية