اليوم السابع
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صور.. الأجهزة الرقابية تضبط مصانع بير سلم لإنتاج الكحوليات

الثلاثاء، 24 مارس 2020 09:31 م
صور.. الأجهزة الرقابية تضبط مصانع بير سلم لإنتاج الكحوليات ضبط مصانع لتعبئة الكحول
كتب مدحت وهبة

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أعلن الدكتور راضي عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن شن حملات رقابية موسعة استهدفت المصانع غير المرخصة ومحلات مستحضرات التجميل من خلال رجال الضبطية القضائية التابعين للجهاز، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين والإدارة المركزية، للتفتيش الصيدلى بالمحافظات القاهرة – الإسكندرية - كفر الشيخ وسوهاج - جنوب سيناء. وتم عمل محاولة شراء عبر صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لمنتج تم الإعلان عنه أنه يستخدم كمطهر لليد "استعمال شخصى واستعمال جراحى"، وقد أسفرت عن ضبط عدد كبير منه، وتبين أنه مجهول المصدر وغير مدون عليه تاريخ صلاحية معد للبيع الفورى، وتم القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بالإحالة للنيابة العامة.

وبمحافظة الإسكندرية تم ضبط فيلا يملكها صاحب شركة استيراد وتجارة كيماويات مقيم بمنطقة العجمى يتم بها تخزين كميات كبيرة من الكحول الإيثيلى بعد إعادة تعبئتها فى جراكن استعداداً لبيعها بالسوق السوداء، وقد أسفرت الحملة عن ضبط عدد كبير من البراميل تحتوى على كحول إيثيلي، وعدد كبير من الجراكن لإعادة تعبئتها.

وبمحافظات سوهاج وكفر الشيخ وجنوب سيناء وبنى سويف والفيوم أسفرت الحملات عن ضبط مصانع بها عدد كبير من زجاجات مطهرات مختلفة، وعدد كبير من عبوات مستحضرات التجميل المختلفة منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط شركة مستلزمات طبية بدون ترخيص بها عدد كبير من عبوات جيل مطهر، وعدد كبير من الكمامات الطبية مجهولة المصدر، ومصنع كحوليات وعطور يعمل بدون ترخيص، وتم التحفظ على كمية كبيرة من الكحول ومعطر خام وكميات كبيرة من عبوات وبخاخات من منتجات المصنع النهائية من الكحول والمعطرات وجيل مطهر مختلفة الأنواع والأحجام، وكميات كبيرة من عبوات فارغة معدة للتعبئة، وعدد من ماكينات الخياطة المخصصة لتصنيع كمامات طبية مجهولة المصدر وعدد كبير من زجاجات وبخاخ الكحول، وعدد كبير من الجوانتيات الطبية وعدد كبير من الكمامات الطبية داخل أحد محلات المستلزمات الطبية، تم حبسها عن التداول، وسيارة توزيع مستلزمات طبية بها عدد كبير من الكمامات الطبية مجهولة المصدر.

كما تم ضبط كميات كبيرة من 67 نوع دواء داخل أحد محال مستلزمات طبية بالمخالفة لقانون تنظيم مهنة الصيدلة ومعظمها أدوية منتهية الصلاحية وأدوية تأمين صحي، وأدوية جدول أول مخدرات ومؤثر على الحالة النفسية.

وأوضح اللواء الدكتور راضي عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفات المشار إليها وإحالة جميع المحاضر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، كما أكد أن الجهاز لن يهدأ حتى يحقق رسالته التى يعمل من أجلها وهى إعادة الانضباط إلى الأسواق، مشيراً إلى أن سيارات الضبطية القضائية تجوب كل المحافظات ليلاً ونهاراً.

ويهيب رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك أو أى معلومات بشأنها، مؤكداً أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية فى إطار متوازٍ مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.
 

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