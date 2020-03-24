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"صحة الشرقية" تعزل 25 حالة خالطوا أول إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 09:07 م
"صحة الشرقية" تعزل 25 حالة خالطوا أول إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة مستشفيات العزل - ارشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، حالة الاستعداد القصوى، بعد ظهور أول حالة إصابة بفيروس الكورنا بالمحافظة، وأكدت مديرية الصحة، أن الحالة المصابة لمواطن من كفر صقر يعمل بالسياحة بمحافظة أخرى، وكان يقضى اجازته الأسبوعية، وظهرت علية أعراض المرض.

 

من جانبه، أكد الدكتور يسرى الالفى مدير مستشفى كفر صقر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه فور التأكد من إيجابية التحاليل، تم عزل الحالة واخذ عينات تحاليل لمخالطين لها، وعددها 25 منهم أطباء وتمريض بالمستشفى واسرته، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

 

عن استعدادات المستشفيات، اكدت مديرية الصحة، هناك التنسيق والتكامل بين مستشفيات جامعة الزقازيق ومديرية الصحة لتشكيل فرق طبية لمتابعة الحالات الصحية للمواطنين المخالطين للحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا وذلك تفعيلاً لإجراءات الترصد والتقصى التى تتخدها مديرية الشئون الصحية للحد من إنتشار العدوى.

 

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى للسيطرة على فيروس كورونا والحد من إنتشاره مشيرا إلى أن الحكومة إتخدت عدداً من الإجراءات الإحترازية والوقائية فى هذا الصدد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مؤكداً على ضرورة التنسيق والتكامل بين مستشفيات جامعة الزقازيق ومديرية الصحة لتشكيل فرق طبية لمتابعة الحالات الصحية للمواطنين المخالطين للحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا وذلك تفعيلاً لإجراءات الترصد والتقصى التى تتخدها مديرية الشئون الصحية للحد من إنتشار العدوى.

 

 

و كان قد قراراً بمنع تنظيم وأقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين بنطاق المحافظة حتى نهاية الشهر الجارى، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية والغرفة التجارية ومديرية الطب البيطرى والادارات التابعة لها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية كل فيما يخصه حال مخالفة ذلك .


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