شاهد.. موظفة إسبانية تبكى بسبب نقص المعدات الطبية لمواجهة كورونا

كتب محمد شعلان

ظهرت موظفة إسبانية تعمل في القطاع الصحي تبكي بحرقة وهي تناشد الناس أن يبقوا في منازلهم، للحفاظ على سلامتهم من عدوى فيروس كورونا الجديد في ظل النقص الحاد في أجهزة التنفس والمستلزمات الطبية لمواجهة الفيروس، وبدت الموظفة الإسبانية متماسكة في بداية رسالتها المصورة ولكنها ما أن تطرقت للحديث عن استعدادات المستشفيات في مواجهة العدد المتزايد من المصابين بكورونا حتى انهارت من البكاء.

موظفة إسبانية في القطاع الصحي تبكي بحرقة وهي تناشد الناس أن يبقوا في بيوتهم، للحفاظ على سلامتهم من #كورونا، في ظل النقص الحاد في أجهزة التنفس والمستلزمات الطبية لمواجهة الفيروس pic.twitter.com/jHJaI3raT3 — 24.ae (@20fourMedia) March 24, 2020

وتعيش إسبانيا فى ظل تطورات مخيفة بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث سجلت وزارة الصحة الإسبانية، الأحد، 394 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يعنى ارتفاع الحصيلة الإجمالية لعدد الضحايا إلى 1720 حالة وفاة، فيما سجلت 3646 إصابة جديدة بالمرض من السبت إلى الأحد، ليصل عدد المصابين إلى 28 ألفا و572، فى وقت أصبحت إسبانيا الدولة الثانية الأكثر تأثرا بالمرض فى أوروبا.



موظفة اسبانية فى قطاع الصحة تبكى

وفى ظل هذه التطورات السريعة لانتشار الفيروس القاتل فى إسبانيا، فإن السلطات تتخذ إجراءات مشددة تجاه المخالفين لحالة الطوارئ المعلنة فى البلاد لمواجهة تفشى المرض، وتشدد الشرطة الإسبانية إجراءاتها تجاه كل من يخالف حظر التجول فى محاولة لاحتواء المرض ووقف نمو الفيروس فى أنحاء البلاد.

وعلى هذا الصعيد، تداول مغردون مقطع فيديو للحظة اعتقال الشرطة الإسبانية لشخص خالف حالة الطوارئ وكسر حظر التجول بالنزول للشارع رغم التنبيهات والتحذيرات من تلك المخالفات، ويظهر فى خلفيه الفيديو صوت سيدة تصفق لرجال الشرطة أثناء اعتقالهم للشخص المخا-لف، وتصيح بقولها: "برافو"، فيما علق أحد الأشخاص الذين تداولوا الفيديو، وقال: "إسبانيا.. تعتقل الشرطة شخصًا لا يطيع الطوارئ".

كما يقوم الجيش الإسبانى بتقسيم مهامه فى البلاد، فى محاولة للسيطرة على فيروس كورونا، الذى اجتاح البلاد وجعل إسبانيا الدولة الثانية فى أوروبا بأكثر عدد إصابات ووفيات، ويقوم الجيش الإسبانى بصنع الكمامات بنفسه، وتخييطها على الماكينات.