س و ج.. كيف يمتحن الطلاب فى نهاية الفصل الدراسى الثانى؟ اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

مازال كثيرا من أولياء الأمور يتساءلون حول مصير امتحانات الترم الثانى، وكيف ينهى الطلاب الفصل الدراسى بعد انتشار وباء كورونا وتوقف الدراسة، "اليوم السابع" يقدم فى التقرير التالى تفاصيل أداء الطلاب امتحاناتهم.

ـ كيف يتم تقييم الأطفال من رياض الأطفال حتى الثانى الابتدائى؟

ـ يعتد بالتقييم السابق لهم من خلال معلميهم باستخدام استمارة التقييم المطبقة فى هذه الصفوف والتى تتيح التقييم باستخدام الألوان.

ـ ماذا عن الطلاب من 3 ابتدائى حتى 2 إعدادى؟

- سيتم إلغاء الامتحانات التحريرية لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثانى الاعدادى للتيرم الثانى، ونهائيا بدءا من سبتمبر 2020، بشكلها التقليدى من لجان ومراقبين وتصحيح.

ما هو البديل للامتحانات التقليدية لطلاب هذه الصفوف؟

ـ تطبيق المشروع الإلكتروني كنظام للتقييم، وذلك حتى يستفيد الطلاب من المراجع ومصادر المعرفة الإلكترونية والتدريب علي البحث والتحرى والعمل الجماعى.

ـ ما هى معايير المشروع؟

ستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفصيل ومعايير المشروع خلال أيام.

كيف يؤدى طلاب الشهادات العامة امتحاناتهم؟

طلاب الشهادات "الاعدادية، الثانوية العامة، الدبلومات الفنية" ستتم الامتحانات في موعدها بلجان مؤمنة ومعقمة وبمسافات واسعة بين الطلاب بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية قبل وأثناء وبعد انتهاء الامتحانات.

ـ كيف يمتحن طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الامتحان التجريبى؟

يؤدى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الامتحان التجريبى 5 أبريل، وسيتم عقد الامتحانات من المنزل خلال 10 ساعات، ولن يتم تصحيحها ولكن سيتم عرض الإجابات فى اليوم التالى للطلاب.

ماذا عن امتحانات الصفين الأول والثانى أخر العام؟

امتحانات آخر العام الدراسي للصفين الأول والثاى الثانوى ستتم إلكترونيا من المنزل وسيتم تصحيحها وإعلام الطلاب بنتائجهم إلكترونيا داخل المنزل وتنطلق 2 مايو المقبل.

ـ ما هى أدوات أداء الامتحان الإلكترونى؟

طلاب الصف الأول الثانوي سيحصلون علي شريحة الانترنت من منافذ المصرية للاتصالات الأسبوع الجارى.

ـ ما مصير امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج؟

الطلاب المصريين بالخارج سيؤدون الامتحانات بنظام المشروع الإلكتروني عبر المنصة التعليمية الجديدة.

كيف يؤدى طلاب الخدمات امتحاناتهم؟

ــ طلاب الخدمات سيؤدون الامتحانات عبر التابلت.

كيف يؤدى الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة؟

- الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة سيؤدون الامتحانات بنظام المشروع كباقي طلاب النقل، بما يتلائم مع طبيعة دراستهم ونوع إعاقتهم ويتم إرسالها للمنصة الإلكترونية أو نسخة ورقية ليتم تقييمهم.

ـ ما مصير المواد غير المضافة للمجموع فى صفوف النقل؟

ـ بالنسبة للمواد خارج المجموع والمستوى الرفيع والمواد العملية يكتفى بتقييمهم خلال الفترة التى قضوها من الفصل الدراسى الثانى بالمدرسة.