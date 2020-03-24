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س و ج.. كل ما تريد معرفته عن طرق التعلم بعد توقف الدراسة لجميع الصفوف

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:51 ص
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن طرق التعلم بعد توقف الدراسة لجميع الصفوف طلاب المدارس - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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بعد قرار توقف الدراسة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطة بديلة للتعليم من خلال التقنيات الحديثة والأدوات التكنولوجية، "اليوم السابع" يجيب عن بعض الأسئلة التى توضح ماذا قدمت الوزارة للطلاب خلال فترة توقف الدراسة.
 

كيف يدرس طلاب الثانوية العامة؟

ـ اتفقت الوزارة مع الهيئة الوطنية للإعلام بشأن إعداد دروس تحت إشراف الوزارة للثانوية العامة، وستقدم هذه الدروس بجودة عالية علي القنوات التعليمية، إضافة إلى تقديم نفس الخدمة لطلاب الشهادة الإعدادية وسنوات النقل، واعتماد الطالب على التعلم الذاتى.

ـ كيف يتعلم طلاب الصفوف الأولى من رياض الأطفال حتى الثانى الابتدائى؟

ـ وفرت الوزارة دروس وموضوعات على منصة التعلم ببنك المعرفة مثل كتب الفراشة، إضافة إلى قيام ولى الأمر بمساعدة ابنه على انتهاء منهج الفصل الدراسى الثانى فى المنزل.

ـ كيف يدرس طلاب الثانوية الفنية فى الدبلومات الفنية؟

ـ أطلقت الوزارة قناة التعليم الفنى لخدمة الطلبة بالتعليم الفنى  بكافة نوعياته،على الرابط التالى للقناة.
https://www.youtube.com/channel/UC0ICJfzsyx7M29DPpFXFx2Q
حيث توفر القناة محتوي تعليمي لكل نوعيات التعليم الفنى.
 

ماذا عن طلاب النقل بالصفوف من الثالث الابتدائى حتى الثانى الثانوى؟

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، منصة إلكترونية للتواصل بين الطلاب والمعلمين؟

ـ ماذا تضم منصة التعلم الإلكترونية؟

 
-  توفير منصة إلكترونية " ايدومودو" للتواصل بين الطلاب والمعلمين ، تضم المنصة 6.5 مليون فصل افتراضي من داخل  55 ألف مدرسة ، وسيتم من خلالها متابعة شرح الدروس والإجابة عن أسئلة الطلاب وإجراء الامتحانات اونلاين ، ويستطيع الطلاب الانضمام للفصل الافتراضي عن طريق كود ودعوة بتم استقبالهم الكترونيا من مدرس الفصل ورابط المنصة هو : https://edmodo.org

هل سيتم توفير محتوى رقمى آخر؟

ـ تنشر الوزارة العديد من الفيديوهات التي توضح للطلاب كيفية استخدام المنصة الإلكترونية في التواصل، حيث سيتلقى الطالب من معلمه في الفصل الكود الخاص به للدخول إلى الفصل الافتراضي الخاص به لمتابعة التواصل مع معلم الفصل إلكترونيا".

كيف يستخدم الطالب منصة التعلم؟

- يمكن للطلاب الدخول على المكتبة الإلكترونية من الموبايل أو الكمبيوتر ، والبديل الآخر هو القنوات التعليمية والتي ستعمل على بث شرح المناهج على التليفزيون.

ماذا عن المكتبة الإلكترونية؟

ـ وفرت الوزارة مكتبة إلكترونية تضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، متاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الإطلاع عليها من خلال الرابط: https://study.ekb.eg
 
- تضم منصة " ذاكر " محتوى علمي رقمي  لكافة المراحل التعليمية، فضلًا عن استخدام الوسائط المتعددة (فيديو، صور، أفلام وثائقية) لشرح الدروس المختلفة، فضًلا عن إتاحة حوالي أكثر من 80 قاموس ومعجم للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، كما يوجد أيضًا محتوى متعدد التخصصات لسنوات ونظام التعليم الجديد (2.0)".

كيف يدرس طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى؟

يدرس طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى من خلال المحتوى الرقمى على بنك المعرفة.

التربية والتعليم

منصة التعلم

بنك المعرفة

اخبار مصر

اخبار مصرية

توقف الدراسة

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