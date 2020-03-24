اليوم السابع
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خالد صلاح
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رسالة ماجستير بجامعة المنصورة حول أهمية الفنون التعبيرية لتنمية مهارات أطفال التربية الفكرية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 05:27 م
رسالة ماجستير بجامعة المنصورة حول أهمية الفنون التعبيرية لتنمية مهارات أطفال التربية الفكرية رسالة ماجستير بجامعة المنصورة

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حصلت الباحثة سالي عبد الباري عبد الفتاح أحمد الزغبي علي درجة الماجستير بامتياز عن رسالتها المقدمة بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنصورة تحت عنوان (استخدام أنشطة الفنون التعبيرية لتنمية بعض المهارات الحياتية لدى أطفال التهيئة الملتحقين بمدارس التربية الفكرية ) ، مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة و تبادلها مع الجامعات الأخرى .

 

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتورة سحر توفيق نسيم - أستاذ مناهج الطفل و عميد كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنصورة (رئيسا ومشرفا) وأ.د أمل محمد القداح - أستاذ مناهج وبرامج الطفل ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث و عضو اللجنة العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين للطفولة المبكرة.

 

والدكتور محمد رشدي أبو شامة - أستاذ المناهج و طرق التدريس المساعد بكلية التربية - جامعة المنصورة والدكتورة إيمان محمد جاد المولى - أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد بكلية التربية - جامعة المنصورة.

ورصدت الباحثة أهمية وضرورة أنشطة الفنون التعبيرية في تنمية مهارات حياتية متعددة لدي أطفال التهيئة الملتحقين بمدارس التربية الفكرية ، لافتة إلي أن ذلك من شأنه الكشف عن مواهب عديدة بينهم واستثمارها .     

 

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ماجستير

جامعة المنصورة

الأطفال

التربية الفكرية

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