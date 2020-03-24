اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رسالة دكتوراة بعنوان "الدور الدستورى للسلطة التشريعية" للمستشار محمود الشيخ

الثلاثاء، 24 مارس 2020 07:45 م
رسالة دكتوراة بعنوان "الدور الدستورى للسلطة التشريعية" للمستشار محمود الشيخ جامعة الزقازيق
الشرقية فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منحت لجنة المناقشات والحكم على رسائل الدكتوارة بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، درجة الدكتوارة للباحث محمود نبيل الشيخ، المستشار بقضايا الدولة، عن رسالته المقدمة بعنوان "الدور الدستورى للسلطة التشريعية- دراسة مقارنة".

وترأس لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة الإستاذ الدكتور محمد أنس جعفر، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة بنى سويف ونائب رئيس الجامعة، وأشرف على الرسالة  الدكتور حمدي عمر أستاذ  القانون العام بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، وعميد الكلية السابق، والأستاذ الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وحضر المناقشة العديد من الأساتذة بجامعة الزقازيق والقيادات السيادية والشعبية والدكتور أحمد الشيخ، رئيس الإدارة المركزية لشئؤون مكتب وزير الشباب والرياضية والدكتور عمرو الحداد، مساعد وزير الشباب والرياضة.

وقام الباحث باستخدام المنهج التحليلي المقارن بين النظامين المصرى والفرنسى من أجل تحقيق أهداف الرسالة، وسلك مسلكا يتفق مع الغاية منها حيث استهلت الدراسة بفصل تمهيدي وثلاثة أبواب وخاتمة، وتناول الفصل التمهيدى مراحل تطور الحياة النيابية فى مصر، ثم بيان نشأة وتطوير مجلس النواب، وأخيرا توضيح التغيرات الدستورية في تكوين البرلمان المصري في ظل دستور 2014، ثم قسمت الدراسة إلي ثلاثة أبواب، الباب الأول استعرض فيه الباحث الدور الدستورى للبرلمان فى المجال التشريعي وذلك من خلال فصلين، الفصل الأول تناول فيه دور البرلمان فى سن القوانين أما فى الفصل الثاني تعرضت فيه لدور البرلمان في تعديل نصوص الدستور.

بينما الباب الثاني، تناول فيه دور البرلمان في المجال النقابي، وذلك من خلال  فصلين الأول تناول فيه مبررات وأساس الرقابة البرلمانية وأهميتها، وفي الفصل الثاني أوضح فيه دور البرلمان في إختيار أعضاء السلطة التنفيذية وتقرير مسؤوليتها، وأخيرا في الباب الثالث استعرض فيه دور البرلمان فى الرقابة علي التصرفات المالية للدولة، وذلك  من خلال فصلين الأول دور البرلمان في الرقابة علي الموازنة العامة للدولة وفي الفصل الثاني تناول فيه دور البرلمان في الرقابة علي قواعد تحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها.

 


مصر

اخبار مصر

المستشار محمود الشيخ

الدور الدستوري للسلطة التشريعية

كلية الحقوق

رسالة دكتوارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة