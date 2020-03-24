رسالة دكتوراة بعنوان "الدور الدستورى للسلطة التشريعية" للمستشار محمود الشيخ

الشرقية فتحية الديب

منحت لجنة المناقشات والحكم على رسائل الدكتوارة بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، درجة الدكتوارة للباحث محمود نبيل الشيخ، المستشار بقضايا الدولة، عن رسالته المقدمة بعنوان "الدور الدستورى للسلطة التشريعية- دراسة مقارنة".

وترأس لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة الإستاذ الدكتور محمد أنس جعفر، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة بنى سويف ونائب رئيس الجامعة، وأشرف على الرسالة الدكتور حمدي عمر أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، وعميد الكلية السابق، والأستاذ الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وحضر المناقشة العديد من الأساتذة بجامعة الزقازيق والقيادات السيادية والشعبية والدكتور أحمد الشيخ، رئيس الإدارة المركزية لشئؤون مكتب وزير الشباب والرياضية والدكتور عمرو الحداد، مساعد وزير الشباب والرياضة.

وقام الباحث باستخدام المنهج التحليلي المقارن بين النظامين المصرى والفرنسى من أجل تحقيق أهداف الرسالة، وسلك مسلكا يتفق مع الغاية منها حيث استهلت الدراسة بفصل تمهيدي وثلاثة أبواب وخاتمة، وتناول الفصل التمهيدى مراحل تطور الحياة النيابية فى مصر، ثم بيان نشأة وتطوير مجلس النواب، وأخيرا توضيح التغيرات الدستورية في تكوين البرلمان المصري في ظل دستور 2014، ثم قسمت الدراسة إلي ثلاثة أبواب، الباب الأول استعرض فيه الباحث الدور الدستورى للبرلمان فى المجال التشريعي وذلك من خلال فصلين، الفصل الأول تناول فيه دور البرلمان فى سن القوانين أما فى الفصل الثاني تعرضت فيه لدور البرلمان في تعديل نصوص الدستور.

بينما الباب الثاني، تناول فيه دور البرلمان في المجال النقابي، وذلك من خلال فصلين الأول تناول فيه مبررات وأساس الرقابة البرلمانية وأهميتها، وفي الفصل الثاني أوضح فيه دور البرلمان في إختيار أعضاء السلطة التنفيذية وتقرير مسؤوليتها، وأخيرا في الباب الثالث استعرض فيه دور البرلمان فى الرقابة علي التصرفات المالية للدولة، وذلك من خلال فصلين الأول دور البرلمان في الرقابة علي الموازنة العامة للدولة وفي الفصل الثاني تناول فيه دور البرلمان في الرقابة علي قواعد تحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها.