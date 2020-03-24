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رئيس جامعة جنوب الوادى لـ" ملاك الشقق": تعاطفوا مع الطلاب فى تحصيل مقابل الإيجار

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:16 م
رئيس جامعة جنوب الوادى لـ" ملاك الشقق": تعاطفوا مع الطلاب فى تحصيل مقابل الإيجار الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى
كتب محمد صبحى

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دعا الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى  ملاك الشقق المؤجرة لطلاب الجامعة بمدينه قنا بضرورة التعاطف مع طلاب الجامعات وعدم دفع تكلفة الايجار خلال فترة تعليق الدراسة .
 
وقال الدكتور يوسف غرباوى فى منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك" إلى ملاك الشقق المؤجرة لطلاب الجامعة بمدينه قنا، وإلى أصحاب الجامعات الخاصة فى عموم مصر، بصفتى ولى أمر قبل صفتى الوظيفية ، الرجاء قليلا من التعاطف مع ظروف الطلاب وأسرهم ، والدراسة حاليا معلقة بالتالى الرجاء التفكير فى كيفية التعاطى مع هذا الظرف، من حيث دفع قيمة الايجار أو الاقساط.
 
وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادى ، الدوله تفعل ما بوسعها للتخفيف عن كاهل الأسر جميعا فيما تملكه من عدم دفع تكلفة الاقامة فى المدينه الجامعية فترة التوقف إلى تأجيل سداد الرسوم و المصروفات الى تاجيل سداد المستحقات لدى البنوك الى الاجازات المدفوعة الاجر ، قليلا من التعاطف و الاحساس بالمسئوليه لمساعدة الدوله فى ابقاء الطلاب بالمنازل حفاظا على صحتهم .
 
جدير بالذكر أن  الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي قال إن طلاب المدن الجامعية لن يدفعوا أى رسوم إلا عن المدة الفعلية التى قضوها بالمدن الجامعية ولن يتحملوا أي مصاريف خلال فترة تعليق الدراسة والتى تستمر لمدة اسبوعين.
 
واشار إلى أن من قام بسداد تكلفة الإقامة بالمدينة عن شهر مارس كامله فانه سوف يتم خصم هذين الأسبوعين من قسيمة شهر إبريل وأما من لم يتمكن من دفع شهر مارس حتى الان  فسوف يقوم بدفع قيمة الاسبوعين عند العودة .
 
وكان الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي شهد انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي المكثف الذي اقيم بكلية التربية بقنا كخطوة تتماشى مع المستجدات الاخيرة وتوفير اقصى معايير السلامة و الاستمرار في المهام التعليمية للكلية بصورة آمنة تتمثل في التعليم عن بعد و الاستفادة القصوى من امكانيات وخبرات الجامعة و اعضاء هيئة التدريس و الفنيين في مجال التعلم الالكتروني.
 
 
 
 
 



 


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