اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:09 م
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خبراء يحذرون من عدم تعامل اليابانيين بجدية مع فيروس كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:22 م
خبراء يحذرون من عدم تعامل اليابانيين بجدية مع فيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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أبدى خبراء أمراض معدية، يقدمون نصائح للحكومة اليابانية بشأن مكافحة فيروس كورونا، قلقهم اليوم الثلاثاء، من أن الشعب لا يتعامل مع تهديد المرض بجدية.

وعلى مدى العطلة التي استمرت ثلاثة أيام في مطلع الأسبوع تكدست المتنزهات العامة بالمتنزهين الذين تجمعوا لمشاهدة تفتح أزهار الكرز فيما أقامت منظمة كيه-1 للملاكمة مبارايات بحضور 6500 من المشاهدين في صالة سايتاما الكبرى.

وقال هيروشي نيشيوروا أستاذ علم الأوبئة والأمراض المعدية في جامعة هوكايدو إن التجمعات واسعة النطاق تنذر بزيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس التي ظلت تحت السيطرة حتى الآن في اليابان.

وأضاف في تعليق نشره موقع ياهو في اليابان اليوم الثلاثاء "إذا عادت السلوكيات إلى الطبيعي فقد يؤدي ذلك إلى انفجار في الحالات مثلما حدث في الولايات المتحدة وأوروبا.

وتابع "على وجه الخصوص إذا استؤنفت أحداث كبيرة في منطقة موبوءة فقد يخرج التفشي عن نطاق السيطرة".

ونيشيوروا عضو في لجنة أوصت في الأسبوع الماضي بإمكانية البدء في تخفيف إغلاق المدارس وغيرها من القيود. وقالت يوريكو كويكو حاكمة طوكيو أمس الاثنين إن العاصمة قد تظل تحت حالة إغلاق ودعت منظمي الأحداث والسكان إلى ضبط النفس.

وكتب نيشيوروا "في الوقت الراهن اعتقد أن السكان لا يواجهون هذا الوباء بحس يتناسب مع الأزمة وتأثير سلوكياتهم على بعضهم البعض".

وسجلت اليابان 1140 حالة إصابة و42 حالة وفاة بالفيروس وفقا لبيانات هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، وتتنامى التكهنات بشأن إرجاء دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.

 


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فيروس كورونا

اليابان

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