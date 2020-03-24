حبس عاطل بتهمة ترويج مخدر الهيروين فى النزهة 4 أيام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية ، بإشراف المستشار أحمد عز ، المحامى العام الأول للنيابات، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق ، وذلك بتهمة اتجار وترويج المواد المخدرة "الهيروين" على عملائه ، متخذا من دائرة قسم شرطة النزهه ، مكانا له لممارسة ومزاولة نشاطه الإجرامى ، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال تقرير ىالمعمل الكميائى عن المضبوطات ، كما أمرت بإرسال صحيفة الحالة الجنائية عن المتهم .

كان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة ، نجحوا فى القبض على عاطل اثناء استقلاله سيارة ـ حيث عثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الهيروين بقصد ترويجها على عملائه ، بالإضافة إلى سلاح نارى ، ومبلغ مالى ، فى منطقة النزهة ، تم تحرير المحضر اللاوم بالواقعة .

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، بلاغا يفيد بأن وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط عاطل له معلومات جنائية مسجلة حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم ، وبحوزته ( طبنجة - 4 طلقات من ذات العيار - كمية من مسحوق الهيروين " وزنت 450 جرام " - مبلغ مالى- 2 هاتف محمول ).

بمواجهته إعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته عير المشروعة والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق .

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.