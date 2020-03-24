اليوم السابع
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تميم بن حمد يسقط الجنسية عن طفل قطرى من عائلة الغفران.. فيديو

الثلاثاء، 24 مارس 2020 06:00 ص
تميم بن حمد يسقط الجنسية عن طفل قطرى من عائلة الغفران.. فيديو صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

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أسقط تميم بن حمد أمير تنظيم الحمدين، الجنسية عن طفل قطرى من عائلة الغفران، حسبما كشف الشيخ فهد بن عبد الله آل ثاني، ابن عم تميم بن حمد، وأحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة.

وقال أبن عم تميم بن حمد، في تغريده عبر صحفته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :"عار وخزي على عصابة الدوحة بسبب عنصريتهم ضد أهلنا قبيلة الغفران، في وطني  قطر لا توجد  حقوق الانسان إطلاقاً لا  يوجد الا مسؤولين ظالمين يتعاملون على حسب المزاج ويحقدون بلا سبب".

وتابع :"الغفران داخل قطر محرومين ليس من الجنسية فقط بل من كل شي،لا صحة ولا تعليم ولا زواج متسائلا:"الى متى سيظل هذا الوضع؟!.

ونشر فيديو لطفل يكشف خلال تفاصيل اسقاط الجنسية عن من تميم بن حمد.

 


تميم بن حمد

ابن عم تميم بن حمد

امير تنظيم الحمدين

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