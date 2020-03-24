تقارير: تركيا في المرتبة الأولي من ناحية سرعة تفشي كورونا

كتب: أحمد جمعة

أكدت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، أن تركيا تأتى فى مقدمة الدول من ناحية سرعة انتشار فيروس وكرونا بين دول العالم.

ونشر Our World in Data والتابع لجامعة أوكسفورد البريطانية بيانات قام بجمعها من مصادر رسمية توضح مقارنات بين الدول من ناحية سرعة إنتشار فيروس كورونا، منذ تاريخ ظهور كورونا بين مختلف الدول، ويوضح الرسم البياني التقدم في معدل إنتشار المرض وفقا للبيانات اليومية.

كان ستيفن كوك، الباحث الأمريكي المتخصص في شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس العلاقات الخارجية قد كشف لموقع أحوال التركى، الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها النظام التركي خلال الاستجابة لفيروس كورونا، والميل العالمي الناشئ نحو استجابات أكثر استبدادية، وكارثة كورونا التي تلوح في الأفق في محافظة إدلب السورية.

وقال كوك: "أخبرني أشخاص في تركيا أن هناك حالات من الالتهاب الرئوي ظهرت منذ فترة ولجأت الحكومة إلى التعتيم عليها". وأضاف: "هذا يعني أن الوباء قد تفشى قبل وقت طويل من إعلان الدولة عن ظهور الفيروس".

وأكد كوك أن التعتيم هو ثمار نظام تركي لا يقبل النقد ويرفض الاستماع إلى الحقيقة إلى جانب مجتمع مدني تم سحقه.