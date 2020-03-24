اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تقارير: تركيا في المرتبة الأولي من ناحية سرعة تفشي كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 07:49 م
تقارير: تركيا في المرتبة الأولي من ناحية سرعة تفشي كورونا كورونا
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، أن تركيا تأتى فى مقدمة الدول من ناحية سرعة انتشار فيروس وكرونا بين دول العالم.

ونشر Our World in Data والتابع لجامعة أوكسفورد البريطانية بيانات قام بجمعها من مصادر رسمية توضح مقارنات بين الدول من ناحية سرعة إنتشار فيروس كورونا، منذ تاريخ ظهور كورونا بين مختلف الدول، ويوضح الرسم البياني التقدم في معدل إنتشار المرض وفقا للبيانات اليومية.

 كان ستيفن كوك، الباحث الأمريكي المتخصص في شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس العلاقات الخارجية قد كشف لموقع أحوال التركى، الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها النظام التركي خلال الاستجابة لفيروس كورونا، والميل العالمي الناشئ نحو استجابات أكثر استبدادية، وكارثة كورونا التي تلوح في الأفق في محافظة إدلب السورية.

وقال كوك: "أخبرني أشخاص في تركيا أن هناك حالات من الالتهاب الرئوي ظهرت منذ فترة ولجأت الحكومة إلى التعتيم عليها". وأضاف: "هذا يعني أن الوباء قد تفشى قبل وقت طويل من إعلان الدولة عن ظهور الفيروس".

وأكد كوك أن التعتيم هو ثمار نظام تركي لا يقبل النقد ويرفض الاستماع إلى الحقيقة إلى جانب مجتمع مدني تم سحقه.


تركيا

اخبار تركيا

فيروس كورونا

كورونا

المصابون بفيروس كورونا

علاج كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة