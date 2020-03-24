اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:32 م
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تعقيم مقر "القيمة المضافة بضرائب بني سويف" بعد إصابة موظف بكورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 07:32 م
تعقيم مقر "القيمة المضافة بضرائب بني سويف" بعد إصابة موظف بكورونا محافظ بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى

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عقمت مديرية الصحة ببني سويف أقسام ومكاتب مقر منطقة القيمة المضافة بضرائب بني سويف  ، ضمن الإجراءات الإحترازية عقب إصابة موظف بها بفيروس كورونا .

وأجرت فرقة تضم ستة أفراد  من ناقلات الأمراض ، التابعة لمديرية الصحة  اليوم الثلاثاء ،  عمليات تعقيم مقر منطقة القيمة المضافة بعمارة الصالون الاخضر ومداخل العمارة الأمامية والخلفية ،   الموجود بشارع أحمد عرابي بميدان الشهداء" المديرية سابقا " بمدينة بني سويف العاصمة ،  وذلك برشها وتطهيرها  بالمحاليل المخففة بالمياه والتي أرسلتها مصلحة الضرائب  بناء علي تعليمات وزير المالية ،  وذلك  بحضور الدكتور منتصر جبر  رئيس نقابة العاملين بالضرائب ببني سويف، وحسن رضوان من الإدارة المركزية لمكتب رئيس المصلحة ، والدكتور محمد يوسف مدير عام الصحة  والدكتورة الزهراء محمد العربي مدير إدارة المتوطنة بمديرية الصحة  ، والمهندس أحمد كامل من ناقلات الأمراض ،  و عادل عبود مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمنطقة  وأحمد صالح مدير مكتب رئيس المنطقة .

يذكر أن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة أعلن عن إصابة أربع حالات بفيروس كورونا المستجد بمحافظة بني سويف منذ ظهور المرض بينهم مسن توفي داخل مستشفي شمال المحافظة قبل ظهور نتيجة التحاليل والمسحة التي سحبت منه ، وحالتين أخرتين تم نقلهما إلي مستشفي العزل ، بالاضافة إلي مامور ضرائب  يعمل بمقر القيمة المضافة بمنطقة ضرائب بني سويف ويعاني من مرض السكري ، والذي تغيب عن عمله  بضعة أيام  قبل نقله إلي مستشفي العزل ، كما تم إحتجاز نجله " المخالط له  " بمستشفي حميات بني سويف وسحب عينة لتحليلها لمعرفة مدي اصابته بالمرض من عدمه ، كما طهرت مديرية الصحة منزله  الكائن خلف استاد بني سويف الرياضي والمسجد الذي كان يصلي به وكذلك مقر عمله وسط حراسة من ضباط وأفراد الشرطة .

من ناحية أخرى أحال الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف  رئيس مجلس قروي الميمون بمركز الواسطى شمال المحافظة  ، إلى التحقيق لعدم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد  بعض المحال العامة بالقرية والتي خالفت  قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق  ، مشددا على أنه لن يتهاون في أية مخالفة لقرارات الحكومة بشأن الوقاية من فيروس كورونا ، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وذلك خلال جولته المفاجئة اليوم الثلاثاء ، والتي تفقد خلالها  الحالة العامة بمركزي ناصر والوسطى شمال المحافظة  ، للإطمئنان على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن غلق المحال العامة ، والالتزام بالاجراءات الاحترازية ضمن الخطة الشاملة للدولة في مواجهة فيروس كورونا.

 وخلال جولته أمر محافظ بني سويف أيضأ بغلق صالة ألعاب رياضية "جيم" بمدينة الواسطى ، لمخالفته مالكها قرارات مجلس الوزراء وعدم إغلاقه في المواعيد المحددة  ، كما وجه محافظ بني سويف  بغلق أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الواسطى ، لتخلصها من النفايات الطبية بطريقة غير صحية ، وإلقائها في المخلفات والقمامة ، ما يشكل خطورة بالغة على الصحة العام للمواطنين .

وتواصل محافظ بني سويف مع رؤساء الوحدات المحلية  بشأن الاجراءات المنفذة  التى تطبقها كافة المدن ، تنفيذا للقرارات رئاسة مجلس الوزراء ضمن الخطة الشاملة للدولة في مواجهة فيروس كورونا ، حيث ناقش معهم الموقف الحالي الخاص بتطهير المنشآت ومواعيد غلق المحال العامة التي تضمنتها  قرارات رئاسة مجلس الوزراء الأخيرة بداية من غد الاربعاء .

وناقش محافظ بني سويف كافة اجرءات  التوعية لمنع  التجمعات ، والرقابة التمونية المشدة على الأسواق وتوفير السلع التموينية ، مشددا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد ، والتنسيق المستمر مع كافة الأجهزة المعنية ، مع الابلاغ العاجل عن أية تطورات أومستجدات في هذا الملف الهام .


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مصلحه الضرائب

اصابه مامور ضرائب بكورونا

تعقيم مقر القيمه المضافه

وزاره الماليه

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