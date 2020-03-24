تعرف على إجراءات محافظ الإسكندرية للحد من انتشار فيروس كورونا

الإسكندرية جاكلين منير

كثفت محافظة الإسكندرية حملاتها على الأسواق والكافتريات والمطاعم للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع التجمعات ولمواجهه والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، باتخاذ عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها محافظة الإسكندرية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفى السطور التالية نقدم أهم الاجراءات التى اتخذها محافظ الإسكندرية للحد من انتشار فيروس كورونا

1 تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الأجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها.

2 شدد المحافظ على تكثيف الاحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق بعد الساعة 7 مساء

3 شدد المحافظ على مواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، وتم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة إلى الآن.

4 أمر المحافظ بمنع الاسواق العشوائية الاسبوعية وشدد على عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.

5 شدد على التواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للاحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الاحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل إلى 10 آلاف جنيه.

6 أطلق محافظ الاسكندرية مبادرة "دعم العمالة اليومية" للحد من الآثار السلبية لحالات الغلق ومنع الأسواق، ودعا رجال الأعمال والمجتمع المدنى المساهمة بها، وأمر بفتح حساب بنكى لجمع التبرعات لصالح العمالة اليومية.

7 قام المحافظ بقيادة حملات يومية مسائية على الأسواق مثل سوق زنانيرى، والمنشية للتأكد من تطبيق الغلق، وناشد المواطنين الابتعاد عن أماكن التجمعات والالتزام بساعات الغلق والابلاغ عن أماكن مخالفتها.

8 كلف المحافظ الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ بتولى ملف متابعة أعمال غلق المحلات والأسواق، واستكمال ملف تطهير المؤسسات الحكومية والأحياء والالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.

9 قام بمتابعة أعمال رفع القمامة وشدد مداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.

10 شدد المحافظ على التعامل بكل حزم لأى محاولات للتلاعب فى الأسعار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع، والذين يتعمدون إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر، وتم تكثيف حملات التموين والأحياء للتصدى له.