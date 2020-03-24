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تحذير من احتمال توجيه إيران القرض الدولى لدعم الحرس الثورى بدل مواجهة كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:26 م
تحذير من احتمال توجيه إيران القرض الدولى لدعم الحرس الثورى بدل مواجهة كورونا مكافحه فيروس كورونا
كتب :محمد إسماعيل

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دعا الكاتب السعودى عبد الرحمن الطريرى إلى منح إيران مساعدات طبية لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد بدلا من المساعدات المادية التى قد يساء إستخدامها وتذهب إلى جيب الحرس الثورى بحسب قوله.
 
وقال الطريرى في مقال نشره بصحيفة المدينة السعودية:"الأكيد أن النظام الإيراني يتنازل تحت الضغط، لكنه لا يتغير، وبالتالي يجب أن تكون أي مساعدات تقدم لإيران، طبية وليست مادية، لكي تصل إلى الشعب الإيراني، وليس لجيوب وصواريخ الحرس الثوري."
 
وأوضح الكاتب السعودى أن محافظ البنك المركزي الإيراني، عبدالناصر همتي، كشف في حسابه على «انستغرام»، أنه بعث برسالة إلى مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، يوضح لها أن بلاده ترغب في الاستفادة من تمويلات «النقد الدولي»، المقدمة للبلدان المتضررة من «كورونا».
 
وأضاف: "القرض المطلوب بقيمة خمسة مليارات دولار، مستغلا تصريح مديرة الصندوق بأنها ستقدم قروضا للدول المتضررة جراء كورونا، وطلب القرض بهذا المبلغ، بعد الاتفاق مع موسكو على قرض بنفس المبلغ قبل أشهر عند إعلان ميزانية العام، مؤشر واضح على نجاح سياسة الضغوط القصوى التي تنفذها الإدارة الأمريكية."
 
وتابع: "ولكن من الحماقة الاعتقاد بفرصة الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، دون مباركة أمريكية، وبالتالي جميع أبواب القلعة تؤدي لنفس الغرفة، فماذا ستقدم من قرابين للبيت الأبيض، خاصة أن لها تاريخا من التنازلات تحت الضغط، بشكل يتناقض مع كل الشعارات الرنانة."
 

إيران

كورونا

كوفيد١٩

الحرس الثورى

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