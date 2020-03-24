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بورصة دبى تتحول للمنطقة الحمراء بختام التعاملات بضعوط هبوط قطاع البنوك

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:02 م
بورصة دبى تتحول للمنطقة الحمراء بختام التعاملات بضعوط هبوط قطاع البنوك بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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تحول المؤشر العام لسوق دبى المالى، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.08% خاسراً 1.41 نقطة ليغلق عند مستوى 1713.02 نقطة، وذلك بعد سلسلة من الخسائر متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 142.8 مليون سهم محققة ما قيمته 147.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 3410 صفقة لعدد 29 سهما، وارتفع 19 سهماً، فيما انخفضت 9 أسهم، واستقر سهم واحد.
 
وتراجع قطاعى البنوك والخدمات ببورصة دبى، بنسبة 1.7%، 0.57%، على التوالى، فيما ارتفع السلع بنسبة 4.45%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 2.55%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.56%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.95%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.93%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%.
 
 وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة شركة الإثمار القابضة بنسبة 13.68%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 7.61%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى الإسلامة للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 5%، ثم سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 4.91%، فيما تصدر سهم إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 21.7 مليون ورقة بقيمة 46 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 2.46%.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة دبى للمرطبات، عن عقد اجتماع أمس الاثنين، بمقر الشركة الرئيسى فى مجمع دبى للاستثمار الثانى فى دبى، حيث تم بالإجماع انتخاب أحمد بن عيسى السركال لمنصب رئيس مجلس الإدارة، وعلى بن حميد العويس لمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة، كما تمت مناقشة بعض الأمور الداخلية للشركة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
 
فيما أعلن مصرف السلام البحرين، عن حصوله على عدم ممانعة مصرف البحرين المركزى على تجديد الفترة المسموحة لتداول أسهم الخزينة لمدة 90 يوم، اعتباراً من تاريخ 22 مارس، بحيث لا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة 4% من الأسهم الصادرة.
 
بينما أعلنت شركة أملاك للتمويل، عن نجاحها فى الحصول على موافقة جميع الممولين بشأن شروط إعادة الهيكلة للسماح بالمزيد من المرونة للتكيف مع ظروف السوق الحالية، وإتاحة الفرصة للشركة لتنمية أعمالها بما يحقق نمو فى موازنتها العمومية، وحققت تقدم كبير على مستوى توثيق الاتفاقية.
 

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