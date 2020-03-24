اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

برلمان الكويت: الحبس 10سنوات وغرامة 30ألف دينار لمن ينقل عدوى كورونا عمدا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:28 م
برلمان الكويت: الحبس 10سنوات وغرامة 30ألف دينار لمن ينقل عدوى كورونا عمدا مجلس الأمة الكويتى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقر مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، تعديل قانون الوقاية من الأمراض السارية، والذي يتضمن الحبس 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف دينار كويتي لمخالف التدابير الحكومية، والسجن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 30 ألف دينار، لمن يتسبب عمدًا في نقل العدوى إلى شخص آخر.
 
وأعرب رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم -في كلمة خلال جلسة مجلس الأمة العادية، نيابة عن النواب اليوم الثلاثاء، عن خالص الشكر والتقدير إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على توجيهاته المتعلقة بإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والحكومة على الجهد الجبار الذي بذلته لمواجهة الأزمة.
 
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء الكويتي، قد ناقش تعديل في إحدى جلساته الاستثنائية الأسبوع الماضي، تعديل قانون الوقاية من الأمراض السارية، لتشديد العقوبات الواردة في القانون القديم؛ وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

الكويت

كورونا

برلمان الكويت

مجلس الامه

فيروس كورونا

أزمة فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا

اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا

مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة