باحث أمريكي: تركيا حاولت قمع عمليات تشخيص فيروس كورونا

كتب مصطفى عنبر

كشف ستيفن كوك، الباحث الأمريكي المتخصص في شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس العلاقات الخارجية، لموقع أحوال التركى، الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها النظام التركي خلال الاستجابة لفيروس كورونا، والميل العالمي الناشئ نحو استجابات أكثر استبدادية، وكارثة كورونا التي تلوح في الأفق في محافظة إدلب السورية.

وقال كوك: "أخبرني أشخاص في تركيا أن هناك حالات من الالتهاب الرئوي ظهرت منذ فترة ولجأت الحكومة إلى التعتيم عليها". وأضاف: "هذا يعني أن الوباء قد تفشى قبل وقت طويل من إعلان الدولة عن ظهور الفيروس".

وأكد كوك أن التعتيم هو ثمار نظام تركي لا يقبل النقد ويرفض الاستماع إلى الحقيقة إلى جانب مجتمع مدني تم سحقه.