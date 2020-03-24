اليوم السابع
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"الطب البيطرى" تعقم الإدارة التعليمية والمرور والحماية المدنية بالقصير.. صور

الثلاثاء، 24 مارس 2020 09:20 ص
"الطب البيطرى" تعقم الإدارة التعليمية والمرور والحماية المدنية بالقصير.. صور اعمال التعقيم بمدينة القصير
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت مديرية الطب البيطرى بالبحر الأحمر اليوم، عن رش وتعقيم الإدارة التعليمية بمدينة القصير، وكذلك الحماية المدنية وإدارة المرور، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

 

من جانبه، أعلن الدكتور فتحى سلمى، مدیر عام الطب البيطرى بمحافظة البحر الأحمر، أن انبساقاً من الدور الوطنى للطب البيطرى قامت لجان من الإدارة البيطرية بمدينة القصير، برش وتطهير للحماية المدنية، والإدارة التعليمية وإدارة المرور بمدینة القصير.

 

من جانبه، كان الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، قد قال إن  عمليات التعقيم فى مدن المحافظة والتى بدأت منذ عدة أيام، شملت عدة منشآت مختلفة منها سياحية وحكومية وعامة.

 

وكشف وكيل وزارة الصحة والسكان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" ، أنه تم تعقيم 81 منشأة سياحية، و131 منشأة حكومية، و51 منشأة عامة، مؤكدا أن أعمال التعقيم ستستمر خلال الأيام المقبلة.

 

وكان الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، قد أكد أنه حرصاً على الصحة العامة ، والتأكد من توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم، تم توجيه فرق مكافحة الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتورة نصره سعد، وفرق المتوطنة بالإدارات الصحية بمدن المحافظة المختلفة وبمشاركة الوحدات المحلية للقيام بأعمال الرش والتعقيم والتطهير.

 

وأكد أن الفرق قامت برش وتطهير وتعقيم 12 فندقا سياحيا بالغردقة ، وبالإضافة إلى عمل حملات التوعية وتدريب العاملين بالمنشآت السياحية ، كذلك 41 ديوانا من دواوين المصالح الحكومية، بينها مبنى حى جنوب الغردقة، والوحدة الشاملة لرعاية الأحداث، والإدارة العامة للمياه الجوفية، وقسم شرطة الكهرباء، ومبنى الإدارة الصحية والسكن الإدارى والمبنى الإدارى شرطة النجدة، ومقر فرع المجلس القومى للمرأة ومبنى إدارة المحميات بالبحر الأحمر، وشوارع منطقة الدهار، وشوارع وممرات منطقة الممشى السياحى، ومستشفى الحميات والمستشفى العام، والمعمل المشترك، ومطار الغردقة، ومبنى التأمينات والمعاشات، والسنترال السياحى، وسنترال الدهار.

تعقيم المنشأت بمدينة القصير (1)
تعقيم المنشآت بمدينة القصير 

 

تعقيم المنشأت بمدينة القصير (2)
تعقيم المنشآت بمدينة القصير 

 

تعقيم المنشأت بمدينة القصير (3)
تعقيم المنشآت بمدينة القصير 

 

تعقيم المنشأت بمدينة القصير (4)
تعقيم المنشآت بمدينة القصير 
 
تعقيم المنشأت بمدينة القصير (5)
تعقيم المنشآت بمدينة القصير

 

تعقيم المنشأت بمدينة القصير (6)
تعقيم المنشآت بمدينة القصير

 

تعقيم المنشأت بمدينة القصير (7)
تعقيم المنشآت بمدينة القصير 

 


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