اليوم السابع
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الصحة: وقف الزيارات لمرضى الأقسام الداخلية ضمن خطط موجهة كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:32 م
الصحة: وقف الزيارات لمرضى الأقسام الداخلية ضمن خطط موجهة كورونا الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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 جاء قرار وقف الزيارات لمرضى الاقسام الداخلية، خلال اجتماع وزيرة الصحة والسكان اليوم، مع مديرى المديريات عبر تقنية الفيديوكونفرانس، وتم اتخاذ بعض القرارات منها التعميم على كافة المديريات والهيئات التابعة بما يلى : 

-  يتم إيقاف العمل نهائيًا داخل العيادات الخارجية الخاصة بمستشفيات التأمين الصحي وهيئة المستشفيات التعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمؤسسة العلاجية، باستثناء صرف العلاج الشهرى المتكرر من عيادات التأمين، على أن يتم الصرف مجمع لمدة 3 أشهر، وينوب عن كبار السن أحد ذويهم للصرف بالمستندات اللازمة . 

-  اقتصار العمل بالمستشفيات العام والمركزي على استقبال الحالات الطارئة وإغلاق كافة العيادات الخارجية بالمستشفيات ونقلها إلى مراكز ووحدات طب الأسرة طبقا للخطة الموضوعة من كل مديرية .

-  يتم تفعيل عيادات التخصصات الأساسية فقط ( الباطنة العامة - الأطفال - أمراض النسا و التوليد - الجراحة العامة - جراحة العظام ) بالمراكز و الوحدات بالتعاون بين أطقم المستشفيات و أطقم الوحدات الصحية . 

- تدريب كافة أطباء الباطنة العامة داخل المستشفيات على العمل داخل العناية المركزة بواسطة أطباء الرعاية المتواجدين، وجارى العمل على توفير تدريبات أونلاين لهم خلال الأيام القليلة القادمة.

- يتم تعديل كافة الجداول لتناسب مواعيد الحظر المقررة طبقا لما يراه مناسباً مديري المستشفيات بالتعاون مع فريق العمل داخل المستشفى 

- يتم تحويل أماكن العيادات الخارجية بكافة المستشفيات لدعم أقسام الطوارئ.

- يكلف الأخصائي الاجتماعي بالمستشفيات لتوجيه المواطنين وإرشادهم للبقاء بالمنازل فى حال عدم الضرورة للكشف.

- تلتزم مديريات الشئون الصحية بتوفير جميع مستلزمات التشغيل و مكافحة العدوى للعيادات بالمراكز والوحدات . 

- يتم تنفيذ ما سبق اعتبارا من صباح يوم الخميس 26 مارس 2020.

 

أمرررررررررررررررر ادارى

 

 

 

 


الصحة

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فيروس كورونا

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