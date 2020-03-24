الرئيس القبرصى يجرى اختبار الكشف عن فيروس كورونا كإجراء وقائى

أجرى الرئيس القبرصى نيكوس أنستاسيادس، وجميع موظفيه، اختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كإجراء احترازى، وقال المُتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس - فى تصريحات نقلتها صحيفة "سايبرس ميل" القبرصية، اليوم الثلاثاء، إنه "لا توجد حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس، إلا أن الرئيس القبرصى قرر الخضوع للاختبار لأسباب وقائية".
وأضاف "نحافظ على إبقاء مسافة آمنة بين بعضنا البعض ونقيس درجة حرارتنا عدة مرات يوميًا".
وأشار كوشوس - الذى خضع لاختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس - إلى أن وزراء آخرين سيجرون الاختبار ذاته خلال الأيام المقبلة.
وكانت قبرص أعلنت أمس الاثنين، إغلاق الجزيرة حتى 13 أبريل لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وأكدت أن حركة الأشخاص صارت محظورة ما لم يكن ذلك ضروريا للغاية.
وسجلت قبرص حتى الآن 116 حالة إصابة بالفيروس، منها 21 حالة جديدة تم تأكيدها اليوم الإثنين.
وأغلقت الجزيرة حدودها بالفعل إذ فرضت حظرا واسع النطاق على حركة الطيران المدني دخل حيز التنفيذ منذ 21 مارس.
يشار إلى أن وزارتا الخارجية والصحة في قبرص، أعلنتا الأحد، عن عزمهما إرسال الأدوية إلى المواطنين القبارصة في الخارج، الذين يحتاجون إليها ولا يمكنهم الحصول عليها محليا في البلدان التي يتواجدون فيها.
وقالت الوزارتان - في بيان للجمهور نقلته وكالة أنباء (سي إن اية) القبرصية - "إن المواطنين القبارصة الموجودين في الخارج يمكنهم من الآن فصاعدا توجيه خطاب لسفارة قبرص لتقديم يد المساعدة والحصول على الأدوية التي لا تتوفر لديهم محليا في البلدان التي يتواجدون فيها".
جدير بالذكر أن السلطات الصحية في قبرص قررت حظر دخول المناطق التي تشمل مستشفيات الحجر الصحي لمرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بدون إذن من وزير الصحة.. فيما سجل الشطر الشمالي لقبرص حتى الآن 20 حالة إصابة، منهم 18 ألمانيا، واثنان من القبارصة الأتراك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة