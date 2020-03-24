الرئيس الروسى: بلادنا ليس بمنأى عن تداعيات وباء كورونا

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أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن بلاده ليست بمنأى عن تداعيات وباء "كورونا" العالمى، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة، ميخائيل ميشوستين، يقدم له تقارير يومية حول تطور الوضع، وقال بوتين - خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة حول احتواء تبعات أزمة كورونا، عقده فى مقره بضواحى موسكو - إن "وباء كورونا، للأسف، ينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمى كله، وعلى أكبر اقتصاديات العالم، وهذا يمس ببلدنا بشكل أو بآخر".

وأضاف، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن الحكومة تعمل على معالجة هذا الوضع بلا انقطاع.

ووفقا للإحصائيات الروسية الأخيرة، فقد بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا فى البلاد 495 شخصًا.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد زار مستشفى للمرضى المشتبه فى إصابتهم بالفيروس "كورونا" التى تقع فى قرية كومموناركا فى منطقة موسكو، اليوم الثلاثاء، فى الوقت الذى بلغ عدد الإصابات 495 خلال الـ24 ساعة الماضية؛ بعد تسجيل 57 إصابة جديدة فى 14 منطقة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووجه الرئيس الروسى بوتين الشكر إلى طاقم الأطباء، قائلاً:" أود أن أشكر جميع الأطباء الذين يعملون الآن فى أفضل تقاليد الطب الوطنى الروسي، فى مساعدة الناس".