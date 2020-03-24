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الانتهاء من تعقيم المناطق الأثرية بالصعيد أبرزهم أبو سمبل والأقصر

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:40 م
الانتهاء من تعقيم المناطق الأثرية بالصعيد أبرزهم أبو سمبل والأقصر تعقيم المناطق الاثرية
كتبت آمال رسلان 

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بدأت وزارة السياحة والآثار أعمال التعقيم والتطهير للمناطق الأثرية في صعيد مصر، وذلك في إطار خطة الوزارة للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، في ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن أعمال التعقيم والتطهير شملت مناطق آثار كوم امبو وأبو سمبل وجبل السلسلة بمحافظة أسوان، ودندرة بقنا ومعابد الكرنك و الأقصر، ومدينة هابو، وحتشبسوت ودير المدينة ووادي الملوك بمحافظة الاقصر، وسوف يتم استكمال باقي المناطق تباعا.

وفي القاهرة قامت الوزارة باستكمال أعمال التعقيم والتطهير لمنطقة آثار سقارة وشارع المعز و قلعة صلاح الدين الأيوبي حيث جامع محمد علي و منطقة آثار مصر القديمة حيث جامع عمرو وكنيسة ابي سرجة والكنيسة المعلقة والمتحف القبطي.

تضمنت أعمال التطهير والتعقيم جميع الأسطح والمداخل والمخارج لجميع المناطق ومراكز الزوار ودورات المياه والكافيتريات الموجوده بها، بالاضافة الي شبابيك التذاكر والممرات الداخلية والخارجية والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين والأماكن الخاصة بحراس الأمن والأبواب والمسطحات التي من الممكن أن يتكأ عليها الجمهور وأماكن جلوس الزائرين وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.

كما تم تعقيم وتطهير الطفاطف والعربيات التي تعمل بالكهرباء لتنقل الزائرين بمنطقة وادى الملوك والدير البحرى، كما تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة علي جميع العاملين.

وقد تمت أعمال التطهير بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ووفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير وباستخدام مواد معتمدة من الوزارة. ومن المقرر أن تستمر أعمال التعقيم والتطهير بصفة مستمرة طوال فترة إغلاق المواقع و المتاحف الاثرية والتي ستدوم حتى نهاية شهر مارس الجاري.

وبدأت وزارة السياحة والآثار منذ أول أمس حملة تعقيم وتطهير المتاحف والمواقع الأثرية بمدينتي الإسكندرية ورشيد، فيما شددت على الشركات السياحية التى لازال لديها وفد سياحية لم تغادر بعد لإنهاء كافة الزيارات اليوم، حيث سيتم إغلاق كافة المواقع بعد منتصف الليل.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن حملة التطهير والتعقيم في الإسكندرية بدأت بمنطقتي كوم الشقافة وعمود السوارى وكذلك بمتحف رشيد بمدينة رشيد، وسوف يتم تعقيم باقي المتاحف والمواقع الآثرية تباعا علي التوالى، مشيرا إلى أن عملية التطهير تتم وفقا للمعاير الدولية لاجراءات التطهير، وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.


اخبار مصر

المناطق الاثرية

تعقيم

كورونا

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