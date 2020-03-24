"الإنتاج الحربى": يتم إنتاج 10 أطنان كحول يوميا ونطرحه بسعر 60 جنيها للتر

إبراهيم سعيد

أكد الدكتور صلاح جنبلاط رئيس القطاعات الفنية بوزارة الإنتاج الحربى، أنه سيتم إنتاج 100 ألف كمامة فى اليوم وسيتم استهداف إنتاج 200 ألف كمامة يوميا نهاية الأسبوع.

وأوضح رئيس القطاعات الفنية بوزارة الإنتاج الحربى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه الماسك الطبى "N9S" بـ 12 جنيها بدلا من 50 جنيها، مشيرا إلى أنه يتم إنتاج 10 طن من الكحول يوميا وكل منتجات الإنتاج الحربى من المطهرات وغيره بسعر التكلفة فقط وسعر لتر الكحول بـ 60 جنيها.

وأضاف أن جميع منتجات الإنتاج الحربى متوفرة فى كافة منافذ الوزارة، وأنه تم تخصيص خط ساخن لتلقى طلبات الشركات والهيئات والمؤسسات.

فيما نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع المصرية، فيديو عّن أصطفاف عناصر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك للدفع بها إلى السوق المحلى حيث تم مضاعفة كميات المعروضات من المطهرات والمحاليل التى تٌستخدم فى أعمال التطهير والتعقيم وكذا السلع التموينية التى تلبى مطالب الأسرة المصرية بأسعار مناسبة من خلال منافذ جهاز الخدمات العامة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الثابتة والمتحركة وطرحها بالأسواق لكافة فئات الشعب علي مستوي محافظات الجمهورية.