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اطمن على نفسك.. أسئلة وإجابات حول تحاليل فيروس كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 04:00 م
اطمن على نفسك.. أسئلة وإجابات حول تحاليل فيروس كورونا فيروس كورونا
كتبت فاطمة خليل

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اختبارات فيروس كورونا أصبحت هي الآن الأكثر بحثاً حول العالم، فالجميع يبحث عن هل أعراض الأنفلونزا التي يعاني منها بسبب دور برد عادية أم أنها بسبب فيروس كورونا، الذى أصبح يهدد العالم أجمع حتى أعلنته منظمة الصحة العالمية وباء، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نقدم مجموعة من الأسئلة والإجابات حول تحاليل فيروس كورونا، وفقاً لموقع economictimes.

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س: ما الذي يحدث أثناء اختبار فيروس كورونا ؟
 

ج: سيحصل المختبر على أحد العينات التالية منك:

-اختبار المسحة:  سوف يأخذ المختبر مسحة قطنية خاصة ويأخذ عينات من داخل الحلق أو الأنف.

-الشفط الأنفي: سيحقن المختبر محلول ملحي في أنفك ، ثم يزيل العينة بشفط لطيف.

-شفط القصبة الهوائية: يدخل أنبوب رقيق مضاء يسمى منظار القصبات إلى رئتيك، حيث سيتم جمع عينة منها.

-اختبار البلغم: البلغم هو شكل من أشكال المخاط من رئتيك يمكن سعاله أو أخذ عينات من الأنف باستخدام مسحة.

-اختبار الدم: سيتم تحليل العينة التي تم جمعها بحثًا عن الفيروس، إما من خلال اختبار شامل لجميع متغيرات الفيروس التاجي (بما في ذلك الأنفلونزا العادية) أو من خلال اختبار تسلسل جيني متخصص يحدد موقع علامة الفيروس التاجي الجديد.

اختبار المسحة
اختبار المسحة

س: متى يجب أن تأخذ اختباراً لفيروس كورونا؟
 

ج: قد تحتاج إلى إجراء اختبار فقط إذا كانت لديك أعراض للعدوى، وقد سافرت مؤخرًا إلى أجزاء من العالم حيث ترتفع فيها معدلات الإصابة مرتفعة. -

قد تحتاج أيضًا إلى الاختبار إذا كان لديك اتصال وثيق مع شخص سافر إلى إحدى تلك المناطق.

تشمل أعراض فيروس  COVID-19 ما يلي:

-الحمى

- السعال

-ضيق التنفس

-التهاب الحلق

- التعب والإرهاق وآلام في الجسم.

وحتى الآن ، لا يوجد علاج لعدوى فيروس كورونا COVID-19، لكن توجد العديد من التجارب التي يجريها العلماء والباحثين في أنحاء العالم لاكتشاف علاج ولقاحاً ضد هذا الفيروس.

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فيروس كورونا

تحليل فيروس كورونا

تحاليل فيروس كورونا

اختبار المسحة لفيروس كورونا

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