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فيديو .. ما حقيقة فيروس كورونا ؟ .. أعراضه وطرق الوقاية منه

الخميس، 19 مارس 2020 12:04 م
فيديو .. ما حقيقة فيروس كورونا ؟ .. أعراضه وطرق الوقاية منه
فاطمة ياسر

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مع انتشار فيروس كورونا فى العديد من الدول يتساءل الكثيرون عن هذا الفيروس القاتل ومدى خطورته وكيفية انتقاله وأعراضه، وفى الفيديو التالى يقدم اليوم السابع العديد من الإجابات على الاسئلة المتعلقة به .

س1:
 

ما هى فترة حضانة فيروس كورونا؟
 

ج: حضانة الفيروس ٤ أيام فقط، ولكنها قد تتراوح بين ٢-١٤ يوماً، ولذا للتأكد من عدم حمل العدوى يحب الانتظار ١٤ يومًا من تاريخ مخالطة المصاب وهى ما يطلق عليها فترة العزل.

 

س2:
 

 ما هى أعراض فيروس كورونا؟
 

ج:

-حدوث ارتفاع فى حرارة الجسم.

-السعال الجاف.

-الإرهاق.

-ضيق التنفس.

 

س3:
 

هل يسبب فيروس كورونا الوفاه؟
 

ج:

-فى حالة قوة مناعة الجسم فهذا يعنى زيادة فرص الشفاء التام من فيروس كورونا، ولذا نجد أن الأطفال والشباب الأقل عرضه لحدوث أى مضاعفات، بينما كبار السن والمدخنون وأصحاب الأمراض المزمنة كالسكر والضغط والقلب والفشل الكلوي، وأيضا الذين يتناولن ادوية تثبيط المناعة هم الأكثر عرضه.

 

 

س4:
 

هل غسيل الأيدى يقضى على فيروس كورونا؟
 

ج:

نعم غسيل الأيدى بالماء والصابون عدة مرات يوميًا لفترة لا تقل عن ٢٠ ثانية كل مرة يقلل من فرص الإصابة، بالإضافة إلى استخدام مطهر الأيدي.

 

 

س5:
 

ما هى النصائح لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا؟
 

ج:
 

- عدم لمس الفم والأنف والعين بدون غسيل الأيدى جيدا.

-الامتناع عن السلام بالأيدى والقبلات.

- الابتعاد مترا على الاقل ممن يسعل أو يعطس.

-ابتعد عن إعادة استخدام الأكواب وأدوات المائدة الخاصة بغيرك.

-عليك تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال بمنديل ورقى ثم الالقاء به فى القمامة على الفور.

- لا تغادر منزلك إن كنت مريضًا .

-الاهتمام بتنظيف الأسطح فى المنزل والتليفون المحمول ومفاتيح الكمبيوتر.

 

س 6:
 

للوقاية من فيروس كورونا ما هى المشروبات التى يجب تناولها؟
 

ج:

الينسون والقرفة والزنجبيل المحلاة بالعسل النحل.

وينصح بالغرغرة بالماء والملح لقتل أى فيروسات فى الحلق.

 

 

س7:
 

كيف تحمى ملابسك من تحمل فيروس كورونا؟
 

ج:

غسيلها بالماء الساخن ونشرها فى الشمس يطهرها ويعقمها ويقضى على أى فيروسات بها.

 

 س8:
 

فى أى حرارة يعيش فيروس كورونا؟
 

ج:

فى البرد يعيش حتى 60 درجة مئوية تحت الصفر.

وفى الصيف يموت عند درجة حرارة 30 درجة مئوية.

 

س9:
 

ما هو وقت تواجد فيروس كورونا على الأسطح والهواء؟
 

ج:

-على الحديد من 12 إلى 20 ساعة.

-القماش من 6 إلى 12 ساعة.

-الاستيل 20 يوم.

- الهواء لمدة تصل إلى 3 ساعات.

 

 


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فيروس كورونا

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