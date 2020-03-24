اليوم السابع
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استطيع التنفس الآن ..البريطانية التى حذرت من الاستهانة بكورونا تتعافى "فيديو"

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:02 م
استطيع التنفس الآن ..البريطانية التى حذرت من الاستهانة بكورونا تتعافى "فيديو" البريطانية المتعافية من كورونا
كتبت إيناس البنا

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بعد الفيديو الصادم التى بثته البريطانية صاحبة الـ 39 عاما من داخل غرفة العناية المركزة بعد إصابتها بفيروس كورونا و عدم قدرتها على التنفس، خرجت من المستشفى للمنزل لاستكمال تعافيها، وبدأت تروي قصتها مع الفيروس اللعين.
 
البريطانية من داخل العناية
البريطانية من داخل العناية
 
أصبحت تارا جين لانجستون البريطانية،  مشهورة في جميع أنحاء العالم حيث وصفت صعوبة في التنفس أثناء تحذيرها من مخاطر الفيروس القاتل.
 
ووفقا لتقرير "  MailOnline " تكشف الأم لطفلين أنها قد عادت إلى المنزل وقادرة على عناق ابنتيها أخيرا، وقالت: لقد كانت أفضل هدية لعيد الأم على الإطلاق، أنا سعيدة للغاية بالعودة إلى المنزل لأرى بناتي وزوجي. 
 
البيطانية بعد خروجها من المستشفى
البيطانية بعد خروجها من المستشفى
 
وأضافت من خلال فيديو أخر: "ما زلت على طريق التعافي لكنني أشعر بتحسن كبير عما كنت عليه عندما صورت الفيديو، لقد كانت فترة صادمة ، ولكنني تجاوزت الأسوأ.
 
وقبل أن تخرج من المستشفى ، أرسلت تارا جين رسالة فيديو متفائلة إلى ابنتيها قائلة: "الآن أستطيع أن أتنفس، انا سعيدة جدا، إلى زوجي وابنتي سأعود إلى المنزل قريبًا، مداعبة زوجها : تأكد من أن هذا المنزل مرتب. أنا أحبك وأفتقدك ولا استطيع الانتظار لأكون معك.
 
 
تمت مشاهدة مقطع فيديو الذي نشرته ووصل لمئات الآلاف من المشاهدة حول العالم.
وقدمت دعوة للكثيرين الذين اعتقدوا أن كبار السن فقط والذين يعانون من مشاكل صحية أساسية معرضون لخطر الإصابة بـ Covid-19، حيث كانت تلهث من أجل التنفس والسعال، واصفة محاولة التنفس بأنها "وجود زجاج في رئتيها".

فيديو تحكى معانتها مع الفيروس 

فى الفيديو ناشدت جين الآخرين أن يأخذوا الفيروس القاتل على محمل الجد، وكانت من أصغر الضحايا في بريطانيا ليعلنوا عنه، تم نشر الفيديو القصير على وسائل التواصل الاجتماعي وانتشر انتشاره وتم عرضه في الولايات المتحدة والهند وأوروبا.
 
قالت: `` لا أتمنى ما مررت به على أسوأ عدوي ، ولكن إذا كان هناك شيء واحد جيد أتمنى أن يكون ، هو فتح أعين الناس على مخاطر هذا الفيروس.
 
'حتى أنا أخذت المسألة بقليل من الاستهتار،  كنت بصحة جيدة ولم أعتقد أنني سأكون في خطر،  ثم ضربني الفيروس، و معرفة أن بعض الأشخاص سينتبهون ويهتمون بشكل أفضل يجعل الفيديو مفيدًا.
 
 
وأضافت "أنا سعيدة للغاية لوجودي في المنزل وهذا يعني أن هناك سريرًا مجانيًا لشخص آخر، ولكنى لا زالت أعانى من السعال ولكن أفضل من البداية.
 
وقالت جين إنها لم تكن تعاني من مشاكل صحية كامنة واعتبرت نفسها ملائمة وصحية، ولكنها كانت مدخنة سابقة ، منذ أكثر من 20 عامًا ، وحثت جين مرة أخرى الناس على الإقلاع عن التدخين بينما يستمر المرض في الانتشار والقتل.
 
 

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