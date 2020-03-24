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ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 8 قطاعات

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:09 ص
ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 8 قطاعات بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لمؤشراتها، مدفوعة بصعود 8 قطاعات على رأسها الاتصالات والبنوك. 
 
وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 3.72% رابحاً 172.290 نقطة ليصل إلى مستوى 4804.11 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 4.82% رابحاً 238.710 نقطة ليصل إلى مستوى 5186.06 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.13% رابحاً 45.2 نقطة ليصل إلى مستوى 4055.07 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 1.89%، رابحاً 74.310 نقطة ليصل إلى مستوى 4009.18 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 126 مليون سهم بقيمة 34.6 مليون دينار كويتى عبر 9315 صفقة.
 
وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 6.66%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 5.20%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 4.31%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.57%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.64%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.57%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.17%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.59%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.24%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.13%.
 
وجاء سهم "شركة منازل القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.35%، تليه شركة طيران الجزيرة بنسبة 12.94%، ثم شركة المجموعة المشتركة للمقاولات بنسبة 11.46%، فيما تصدر سهم "شركة جياد القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 16.59% ثم الشركة الأولى للتأمين التكافلى بنسبة 14.25%، ثم شركة هيومن سوفت القابضة بنسبة 11.91%.
 
وف سياق  آخر قررت إدارة بورصة الكويت، استمرار تسيير أنشطة التداول بالبورصة مع تطبيق حزمة من التدابير الاحترازية، وسيتم تمديد الإجراءات المتخذة حتى انتهاء العطلة الرسمية وتشمل استمرار التداول فى السوق الرسمى كالمعتاد، وإيقاف كل من نقل الملكية، التنفيذ الجبرى، الصفقات المتفق عليها، نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة، مع استمرار إغلاق مبنى بورصة الكويت وعدم السماح بدخول المتداولين للحفاظ على سلامة المتعاملين.
 

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