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ارتفاع صادرات البطاطس لـ272 ألف طن وانفراج بالأسواق العالمية لاستقبال الشحنات

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:30 ص
ارتفاع صادرات البطاطس لـ272 ألف طن وانفراج بالأسواق العالمية لاستقبال الشحنات بطاطس
كتب عز النوبى

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قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إنه منذ بدء موسم تصدير بطاطس المائدة، ارتفاع  صادرات  المحصول بالـ 272 ألف طن إلى جميع دول العالم، تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الدولية للتصدير وجارى الشحن، مضيفا أنه تم تصدير أول شحنة بطاطس إلى دولة موريشيوس وهو السوق الجديد الذى تم افتتاحه هو ودول الهند لأول مرة أمام صادرات البطاطس المصرية .

وأضاف رئيس الحجر الزراعى،  فى تصريحات لـ " اليوم السابع"،أن هناك انفراج فى الأسواق العالمية لاستقبال شحنات بطاطس المائدة، وجارى الشحن والتصدير، مشير إلى أن هناك عدة أنواع من الفاكهة والخضر دخلت إلى أسواق عالمية جديدة، خاصة " الرمان والعنب، والبرتقال، والمانجو، والمانجو والبطاطس وغيرها من الخضروات والفاكهة " لتزيد من حجم الصادرات المصرية الزراعية لدول العالم، طبقا للاشتراطات، متابعا  أن وزارة الزراعة تواصل فتح اسواق جديدة وعدم الاعتماد فقط على الاسواق المعتادة، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات  لجميع الأسواق العالمية.

وأكد رئيس الحجر الزراعى، أن وزارة الزراعة تواصل تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة، متابعا أن هناك إجراءات صارمة ضد اى من  الشركات الغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير، وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها إلى النيابة العامة وقف التعامل مع الحجر الزراعى، واستخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.


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