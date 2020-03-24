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إحالة عامل للجنايات بتهمة قتل ربة منزل لسرقتها فى حلوان

الثلاثاء، 24 مارس 2020 06:00 ص
إحالة عامل للجنايات بتهمة قتل ربة منزل لسرقتها فى حلوان جثة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة حلوان الجزئية بإحالة عامل لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل ربة منزل لسرقتها، وكان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تمكنوا من القبض على المتورط فى قتل صاحبة مزرعة مواشٍ فى أرض فضاء بحلوان، وهو جار المجنى عليه كان يحاول سرقة حلقها الذهبى، وتم ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة حلوا بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بالعثور على جثة شقيقته ملقاة داخل أرض فضاء بالقرب من مزرعة مواشٍ ملكها بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة لسيدة تدعى "و.ف"، في العقد السادس من عمرها، مسجاه على ظهرها، وترتدى ملابسها بالكامل وبها آثار خنق بالرقبة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال شقيقها أفاد أن شقيقته تذهب لحلب المواشي فجر كل يوم، لتبيع الحليب للأهالى بدائرة القسم، إلا أنه فوجئ بتغيبها على غير المعتاد، وذهب ليطمئن عليها، فعثر عليها ملقاة على الأرض بجوار مزرعة المواشى ملكها.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جار المجنى عليها "إ. ا" 20 سنة، بدافع السرقة، وبناء على إذن من النيابة العامة، تمكن رجال المباحث من ضبطه فى أحد الأكمنة المعدة له، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بدافع سرقة حلقها الذهبى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

 


مباحث القاهرة

جريمة قتل

قتل سيدة حلوان

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