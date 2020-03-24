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أمن دمياط يكشف لغز العثور على جثة فتاة ملقاة فى أرض فضاء بشط جريبة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 04:16 ص
أمن دمياط يكشف لغز العثور على جثة فتاة ملقاة فى أرض فضاء بشط جريبة جثة ـ صورة أرشيفية
دمياط عبده عبد البارى

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط فى كشف  لغز العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية ملقاه فى أرض فضاء بشط جريبة وذلك لوجود علاقة غير شرعية مع نجار وقضاء ليلتها الاخيرة بمسكنه وتعاطى المخدرات.
 
 
تعود تفاصيل القضية إلى يوم 22 مارس الماضى عندما تبلغ   لقسم تاني دمياط بالعثور علي جثه لفتاه بأرض فضاء داخل الكتلة السكنيه بناحية شط جريبة دائرة الفسم . 
 
 
وبنا ء علي تعليمات  اللواء إسماعيل حسين  مدير أمن دمياط وتوجيهات اللواء حسام الباز مدير مباحث دمياط  تم تشكيل فريق بحث ضم العميد هشام رشاد رئيس مباحث دمياط والعقيد أحمد سلامة وكيل اداره البحث الجنائي وضباط اداره البحث  وضباط مباحث تاني دمياط حيت توصل جهود فريق البحث من خلال النشر وفحص حالات الغياب الي التوصل الي تحديد شخصية المجني عليها حيث تبين أنها تدعي شهد م. ا 23 سنة  وأنها ارتبطت في الفترة الأخيرة بعلاقة غير شرعية بالمدعو عمرو. م. ق 30 سنة نجار ومقيم بدائرة قسم تاني دمياط وأنها توجهت إليه في مسكنه حيث ظلت معه حتي فارقت الحياه عقب تعاطيهم المواد المخدرات وممارسة العلاقة الغير شرعية ،حيث قام بالتخلص منها في مكان العثور علي الجثة تم ضبط المتهم واعترف تفصيلا بالواقعة وتحرر محضر رقم 3433 1 إدارى قسم تاني دمياط.
 
جارى إتخاذ الإجراءات القانونية حياله وعرضه على النيابة العامة بدمياط لمباشرة التحقيق معه. 

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