أمن الإسكندرية يضبط تشكيل عصابى يخطف متعلقات المواطنين باستخدام سيارة

الإسكندرية - أسماء على بدر

نجحت مديرية أمن الإسكندرية ، بقيادة اللواء سامى غنيم ومباحث الإسكندرية ، فى ضبط عناصر تشكيل عصابى بالإسكندرية ، تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام سيارة ، تم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات وضبط مرتكبيها.

البداية أكدت تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بقيام ثلاثة عناصر إجرامية بتكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقة بأسلوب الخطف بإستخدام سيارة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة "مستأجرة" قيادة أحدهم، بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب، بإستخدام السيارة محل الضبط وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج على القانون وتجار السلاح والمخدرات، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وتمكنت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط" 224 قطعة سلاح نارى بينها 61 بندقية مختلفة الأنواع و19 طبنجة، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 83093 حكما قضائيا متنوعا".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.