اليوم السابع
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أطباء من الصين وإيطاليا يعقدون مؤتمرًا عبر الفيديو حول مرضى فيروس كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 07:16 م
أطباء من الصين وإيطاليا يعقدون مؤتمرًا عبر الفيديو حول مرضى فيروس كورونا مؤتمر طبى ايطالى صينى عبر الفيديو
كتبت فاطمة شوقى

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عقد  أطباء من الصين وإيطاليا مؤتمرًا بالفيديو حول علاج كبار السن المصابين بفيروس كورونا (كوفيد 19)، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

ويشكل المسنون المجموعة الأكثر عرضة للاصابة بالفيروس في إيطاليا، ووفق آخر بيانات للمعهد العالي الايطالي للصحة فقد يبلغ متوسط عمر المرضى المتوفين بسبب بفيروس كورونا 78.5 عام، كما أن عدد الضحايا الذين يعانون من مرض واحد أو أكثر يشكلون نسبة مرتفعة.

وخلال المؤتمر، رأى لوه جوانج وي، طبيب في مستشفى ووهان، أنه من المهم التمييز بين أعراض العدوى بين كبار السن، وقال إنه "من الضروري قياس درجات حرارة أجسامهم وطلب تاريخهم الطبي لأن العلامات الأولى ليست بالضرورة حمى وأعراض تنفسية، ومن المهم أيضًا التساؤل عما إذا كانوا يعانون من الحمى والسعال والتعب ونقص الشهية".

كما ذكر الأطباء الصينيين بأهمية التدخل النفس، وقال تشانج جيون هوا، مدير مركز تنمية الموارد البشرية التابع للجنة الصحة الوطنية إن الخبراء الصينيين سيتبادلون المزيد من الخبرة مع نظرائهم الايطاليين.

وأضاف تشانج: "إننا نتطلع إلى زيادة التبادلات والتعاون العلمي والبحثي بين مؤسسات البحوث الطبية بين البلدين".

وكان حذر سيلفيو بروزافيرو، مدير المعهد العالى للصحة فى إيطاليا، بأنه من الخطأ الحديث عن انخفاض عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، الذى كان بشكل طفيف فى اليوميين الماضيين، وذلك لأننا نرى اليوم آثار ما حدث قبل أسبوعين، فى إشارة إلى الأرقام المعلنة عن عدد الإصابات وحالات الوفاة بالفيروس.

وقال بروزافيرو خلال المؤتمر الصحفى اليومى للدفاع المدنى حول تطور فيروس كورونا، إن "القيود التصاعدية التى فرضتها الحكومة على المواطنين ووقف الأنشطة الإنتاجية غير الأساسية بـ"الإجراءات الناجحة" ولكن اعتبر أنه "من السابق لأوانه الحديث عن اتجاه هبوطى للمنحنى، حتى لا يهمل البعض فى الالتزام فى اتباع تلك الإجراءات.

وأعلنت هيئة الدفاع المدنى الإيطالية، مساء الاثنين، تسجيل 601 حالة وفاة و3780 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالى للوفيات، منذ تفشى الوباء في البلاد، إلى 6077 وفاة، والإصابات إلى 50418 إصابة.


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