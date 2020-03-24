أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 24-3-2020

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 24-3-2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق الرئيسى والأوسع نطاقاً فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 533.898 مليار جنيه.

إيقاف تداول 29 شركة قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 29 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء. قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 29 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، الشرقية-ايسترن كومبانى، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، التوفيق للتأجير التمويلى، العربية للأسمنت، العالمية للاستثمار والتنمية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، المصرية للمنتجعات السياحية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ إيديتا للصناعات الغذائية، الملتقى العربى للاستثمارات، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ابن سينا فارما، الإسماعيلية مصر للدواجن، جلاكسو سميثكلاين، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، العربية للصناعات الهندسية، بى انفستمنتس القابضة، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، جهينة للصناعات الغذائية، المجموعة المصرية العقارية، القابضة المصرية الكويتية، جى بى اوتو.



البورصة تخسر 6.9 مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق الرئيسى والأوسع نطاقاً فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 533.898 مليار جنيه. تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق الرئيسى والأوسع نطاقاً فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 533.898 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 261.6 مليون ورقة مالية بقيمة 761.9 جنيه، عبر تنفيذ 26.4 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 63.1% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 33.19%، والعرب على 3.7% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 56.23% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.76%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 11.6 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 209.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 34.6 مليون جنيه، 61.6 ألف جنيه، 187.7 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.76% ليغلق عند مستوى 9770 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 1282 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 11010 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 3617 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 905 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 1002 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 592 نقطة.

وارتفعت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 78 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

ساعات التداول قررت إدارة البورصة المصرية، أن تكون مواعيد جلسة التداول، وذلك خلال فترة حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة 7مساء وحتى 6 صباحا، وذلك لضمان استقرار عمليات التسويات اللازمة بعد التداول كما يلى: قررت إدارة البورصة المصرية، أن تكون مواعيد جلسة التداول، وذلك خلال فترة حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة 7مساء وحتى 6 صباحا، وذلك لضمان استقرار عمليات التسويات اللازمة بعد التداول كما يلى:

- تكون مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحاً.

- تكون مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9.15 صباحاً إلى الساعة 9.30 صباحاً وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9.30 صباحاً حتى 9.45 صباحاً.

- تكون مواعيد تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 1.30 ظهراً إلى الساعة 2 ظهراً.

- تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الأوامر خارج المقصورة) يومي الاثنين والأربعاء فقط من كل أسبوع من الساعة 11.30 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً.

- تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 9.30 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً.