اليوم السابع
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وكيل تموين الأقصر: تحرير 29 مخالفة ومحضرا فى حملات على سوق الخضار بشرق السكة

الإثنين، 23 مارس 2020 04:00 ص
وكيل تموين الأقصر: تحرير 29 مخالفة ومحضرا فى حملات على سوق الخضار بشرق السكة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل أول وزارة التموين بمحافظة الأقصر
الأقصر - أحمد مرعى

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صرح الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل أول وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة الحملات التموينية بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، حيث تم المرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية وفرع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية وشركة المطاحن وشركات المستلزمات الطبية والصيدليات، وبرفقته رجال مباحث التموين والمفتش الصيدلي، وإدارة التجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية والطب البيطرى والإدارات التابعة للمديرية.

وأضاف الدكتور تامر صلاح، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تلك الحملات التى خرجت على سوق الخضار شرق السكة الحديد لمتابعة الأسعار، وكذلك باقى الأنشطة التموينية، وأسفرت عن تحرير عدد 29 محضرا وبيانها كالآتي:- "3 شهادة صحية و2 ترخيص و1 غلق بوتاجاز و8 إعلان أسعار و15 تقرير مخابز".

وكان قد أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل أول وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه تقرر عدم تلقى أية شكاوى ورقية، والتى كان يتم تقديمها عبر إدارات خدمة المواطنين والشكاوى بديوان عام المديرية والمكاتب التابعة لها، على أن يتم إرسال الشكاوى والمشكلات على رابط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مجلس الوزراء أو من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم 16528 برئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف وكيل تموين الأقصر – فى بيان صحفى - يأتى هذا الإجراء بناء على التواصل والتنسيق بين المديرية ومسئولى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بعدم تلقى شكاوى ورقية من المواطنين، للحد من احتمالات العدوى بفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمواطنين من أية احتمالات أو فرص للعدوى يمكن أن تنتج عن الاختلاط، خاصة وأن أغلب المترددين على إدارات خدمة المواطنين المتقدمين بالشكوى من كبار السن والمرضى.


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