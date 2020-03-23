اليوم السابع
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وكالة الاتحاد الأوروبى للأدوية تفحص 20 دواء و35 لقاحًا لمواجهة كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 12:04 م
وكالة الاتحاد الأوروبى للأدوية تفحص 20 دواء و35 لقاحًا لمواجهة كورونا محاولات لايجاد علاج لكورونا
كتبت هند عادل

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كشف تقرير لصحيفة  repubblicala الإيطالية أن وكالة الأدوية الأوروبية "إيما" اقترحت  عشرين دواء جديدًا و35 لقاحًا للتقييم لمكافحة فيروس كورونا الجديد، وفقا لما أكده  المدير التنفيذي لـ EMA جويدو راسي لوكالة الأنباء الإيطالية ANSA ، وأشار أيضا أن قمة عقدت في الأسبوع الماضى بين Ema و FDA الأمريكية و Icmra ، الائتلاف الدولي الذي يضم 17 هيئة تنظيمية للأدوية، وكان من أهم النقاط التى اتفق الجميع عليها أنه فى حالة التوصل إلى لقاح لمواجهة فيروس كورونا سيمكن الحصول عليه في غضون عام.

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وأضاف المدير التنفيذى لوكاله الأدوية الأوربية: "نحن نهدف إلى العلاج الفوري  وفي الوقت نفسه نواصل العمل على اللقاح" ، مؤكدا أن الخبراء اتفقوا جميعا أن الحصول على لقاح الآن صعب ويحتاج إلى "بيانات مطمئنة للغاية لاستخدامه، قائلا:" إذا كنا محظوظين فسنحصل عليها في غضون عام وستظل مرحلة تجريبية وسيشارك السكان في المناطق الأكثر تعرضًا للخطر".

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وفيما يتعلق بالعلاجات  أكد المدير التنفيذى لإيما أنهم يقومون الآن بتقييم مضادات الفيروسات المحتملة والأدوية الجديدة المحتملة آملين فى  الحصول على أوسع التجارب السريرية الممكنة والمتجانسة للاتحاد الأوروبي بأكمله .

مشيرا أنه يجب إجراء الدراسات بالنسبة للدواء المخصص  ضد التهاب المفاصل الروماتويدي والذي سيعطي في شهر واحد بيانات موثوقة حول فاعليته فى علاج مصاب فيروس كورونا من عدمه كما يجرى الان اختبارات ودراسات على دواء آخر مماثل.

وقال المدير التنفيذي لشركة إيما يعمل 300 شخص في إيما على مدار 24 ساعة وهم على استعداد دائمًا لتقييم أي دواء في غضون أيام قليلة.

 

 


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